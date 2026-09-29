Το «Παρτάλι» του Θεόδωρου Γρηγοριάδη μεταφέρεται στη σκηνή από τον Νοέμβριο του 2026, με τον Φώτη Σεργουλόπουλο στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Φωκά Ευαγγελινό στη σκηνοθεσία.

Το εμβληματικό μυθιστόρημα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας γίνεται ένας θεατρικός μονόλογος που ξεδιπλώνει τη ζωή ενός ανθρώπου, ο οποίος μεγάλωσε στη σκιά της απόρριψης, της σιωπής και της ανάγκης να κρύψει την πραγματική του ταυτότητα για να μπορέσει να επιβιώσει.

Από τις 11 Νοεμβρίου 2026, το νέο Θέατρο Μαβίλη υποδέχεται το «Παρτάλι», σε μια παράσταση που επιχειρεί να φωτίσει, μέσα από τη θεατρική αφήγηση, μια ιστορία για τη διαφορετικότητα, τη μνήμη, την απώλεια, τον έρωτα και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για αποδοχή.

«Παρτάλι στα μέρη μας, τότε, λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο. Είναι τούρκικη λέξη. Και τον ανεπρόκοπο Παρτάλι τον φωνάζουν. Δεν ταιριάζεις με τα χνώτα του, δεν ταιριάζεις και με τα ρούχα του. Και μένα από γεννησιμιού μου Παρτάλι με φώναζαν, με Πι κεφαλαίο, σαν να μη περίσσευαν οι αταίριαστοι στην κοινωνία!»

Από τη Μακεδονία στη Νέα Υόρκη

Η ιστορία ξεκινά σε ένα ορεινό χωριό της Μακεδονίας, στα χρόνια της βουλγαρικής κατοχής. Ένα μικρό αγόρι μεγαλώνει μέσα στη βία και την ανασφάλεια του πολέμου. Η μητέρα του, σε μια προσπάθεια να το προστατεύσει, το ντύνει σαν κορίτσι.

Μια πράξη που γεννιέται από την ανάγκη και την αγάπη θα καθορίσει τελικά ολόκληρη τη ζωή του.

Το παιδί μεγαλώνει ως ο «διαφορετικός», εκείνος που δεν ταιριάζει στις προσδοκίες της κοινωνίας και μαθαίνει από νωρίς να ζει με το βλέμμα των άλλων πάνω του.

Η διαδρομή του περνά από τα δύσβατα μονοπάτια του Παγγαίου και τα λαϊκά ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης μέχρι τη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’80. Μια ζωή γεμάτη μετακινήσεις, απώλειες, έρωτες, εγκαταλείψεις και αναζητήσεις, ανάμεσα στη μνήμη και τη λήθη, στη μοναξιά και την ελπίδα.

Μια ιστορία για όσους ένιωσαν «αταίριαστοι»

Το «Παρτάλι» δεν περιορίζεται στην προσωπική ιστορία του ήρωά του. Μέσα από την αφήγησή του ανοίγει έναν ευρύτερο διάλογο για όλους εκείνους που κάποια στιγμή χρειάστηκε να κρύψουν ένα κομμάτι του εαυτού τους προκειμένου να επιβιώσουν ή να γίνουν αποδεκτοί.

Με χιούμορ, αυτοσαρκασμό, συγκίνηση και έντονα ποιητικά στοιχεία, το έργο του Θεόδωρου Γρηγοριάδη μιλά για την οικογένεια, την πατρίδα, τη μνήμη, τον έρωτα και τη συγχώρεση.

Κυρίως, όμως, μιλά για την ανάγκη του ανθρώπου να αγαπηθεί όπως πραγματικά είναι.

Για τη μοναξιά που αφήνει η απόρριψη και για την προσπάθεια ενός ανθρώπου να βρει τελικά τον δικό του χώρο μέσα στον κόσμο.

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος αναλαμβάνει να αφηγηθεί επί σκηνής αυτή την πολυτάραχη διαδρομή, σε έναν ρόλο που απαιτεί εναλλαγές ανάμεσα στην εξομολόγηση, τη συγκίνηση, το χιούμορ και τη σιωπή. Ο Φωκάς Ευαγγελινός υπογράφει τη σκηνοθεσία, ενώ η μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη συνοδεύει τη σκηνική αφήγηση.

Η παράσταση βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Θεόδωρου Γρηγοριάδη, το οποίο, είκοσι πέντε χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, εξακολουθεί να αγγίζει ζητήματα που παραμένουν επίκαιρα: την ταυτότητα, την αποδοχή, την ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει και το δικαίωμα να υπάρχει χωρίς να χρειάζεται να απολογείται για αυτό που είναι.

Το «Παρτάλι» έρχεται στο Θέατρο Μαβίλη ως μια θεατρική αφήγηση μιας ζωής που ξεκίνησε μέσα στον φόβο, πέρασε μέσα από την απώλεια και την αναζήτηση και συνεχίζει να διεκδικεί, μέχρι το τέλος, το δικαίωμα στη δική της αλήθεια.

Οι συντελεστές

Κείμενο: Θεόδωρος Γρηγοριάδης

Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός

Ερμηνεία: Φώτης Σεργουλόπουλος

Μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης

Σκηνογραφία: Γιάννης Μουρίκης

Ενδυματολογία: Γιώργος Σεγρεδάκης

Στίχοι τραγουδιού: Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Πληροφορίες παράστασης

Θέατρο Μαβίλη

Δορυλαίου 10-12, Αθήνα

Πρεμιέρα: 11 Νοεμβρίου 2026

Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 20:30

Εισιτήρια:

Γενική είσοδος: 20€

Φοιτητικό / Ανέργων / ΑμεΑ / Ομαδικά: 17€

Κάθε Πέμπτη: 12€

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-partali/

Τηλεφωνικά στο 210 9213310 και σε όλα τα καταστήματα Public.