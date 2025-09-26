Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, το Πάρτι στη Στέγη επιστρέφει στη γειτονιά του Νέου Κόσμου, στους δρόμους γύρω από τη Στέγη, για να γιορτάσει 15 χρόνια παρουσίας.

Ένα ανοιχτό πάρτι στους δρόμους γύρω από τη Στέγη και μια τούρτα γενεθλίων που δεν κόβεται – γιατί ανήκει σε όλους, όλες, όλα με κάθε της στρώση της να συμβολίζει και ένα διαφορετικό κομμάτι από τη δεκαπεντάχρονη διαδρομή της Στέγης. Στις 9 Οκτωβρίου οι δρόμοι γύρω από τη Στέγη μας περιμένουν να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε το happy birthday και να σβήσουμε τα 15 κεράκια μαζί.

Το πάρτι περιλαμβάνει ένα αναλυτικό πρόγραμμα με μουσική, παιδικό πρόγραμμα και άλλες εκπλήξεις, και είναι σχεδιασμένο να είναι προσβάσιμο σε όλους.

Headliners του φετινού street party της Στέγης είναι οι Daniel Avery b2b με τον JG Wilkes των Optimo με ένα εκλεκτικό, ηλεκτρισμένο set που φέρνει την club culture στους δρόμους του Νέου Κόσμου, κρατώντας ζωντανή στη μνήμη μας την ενέργεια και τη μουσική ευφυία του JD Twitch που σφράγισε τη μουσική κουλτούρα με το ντουέτο των Optimo. Δίπλα τους, ο Buzz μοιράζεται με τη μουσική του τον παλμό της πόλης, η Madam X φέρνει τη δυναμική του grime, ο Metaman μαζί με special guests φτιάχνουν ένα μουσικό σύμπαν όπου synths και beats συγχρονίζονται δυνατά, ενώ η pink.wav στήνει ένα ηλεκτρονικό dancefloor χωρίς όρια.

Η γιορτή, σε συνεργασία με το Plisskën Festival, ξεκινά από νωρίς, με ένα πολύχρωμο session για όλη την οικογένεια από το Bobos Arts Festival, γεμάτο μουσική, παιχνίδι και χορό. Φέτος, το street πάρτι της Στέγης δεν είναι απλώς ένα event, είναι ένας τόπος συνάντησης. Μια ανοιχτή αγκαλιά όπου χωράει κάθε σώμα και ρυθμός.

Γιορτάζουμε αυτά που μας ενώνουν. Χορεύουμε όπως είμαστε. Μαζί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:30-19:30 | Bobos Arts Festival

19:30-20:15 | pink.wav

20:15-21:00 | Metaman + Special Guests

21:00-21:45 | Madam X

21:45-22:30 | Buzz

22:30-END | Daniel Avery b2b Optimo

Το Πάρτι της Στέγης, προσβάσιμο

Το φετινό street πάρτι της Στέγης δεν είναι απλώς ένα event, είναι ένας τόπος συνάντησης. Μια ανοιχτή αγκαλιά όπου χωράει κάθε σώμα και ρυθμός.

Με απτικούς χάρτες (piaf), QR κωδικούς με ακουστική περιγραφή, διερμηνεία των live στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, οπτικοποίηση του ήχου, wearables, sensory kits, καθώς και ένα ειδικά διαμορφωμένο quiet space για κάθε άτομο που χρειάζεται μια παύση, ενώ shuttle buses εξασφαλίζουν την άνετη μετακίνηση όσων τη χρειάζονται.

Για τους χρήστες και χρήστριες αναπηρικού αμαξιδίου, προβλέπεται υπερυψωμένη πλατφόρμα με απρόσκοπτη ορατότητα, καθώς και χαμηλά σημεία πρόσβασης σε μπαρ και καντίνες για άνετη εξυπηρέτηση. Τα μενού είναι διαθέσιμα σε QR code, ενώ θα υπάρχει access info point στον χώρο του πάρτι με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ