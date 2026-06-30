Μια ολοκαίνουργια διαδραστική εμπειρία εμπνευσμένη από το Peaky Blinders ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της στο Λονδίνο αυτό το καλοκαίρι. Το επίσημο θεματικό αξιοθέατο θα υποδέχεται το κοινό από τον Αύγουστο, προσφέροντας μια ατμοσφαιρική παμπ εποχής, ζωντανές εμφανίσεις ηθοποιών και μια σειρά από εμπειρίες βασισμένες στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά του BBC, δημιούργημα του Στίβεν Νάιτ.

Το Peaky Blinders Underworld στεγάζεται σε ιστορικές σιδηροδρομικές καμάρες, σε μικρή απόσταση από τον σταθμό London Bridge, και φιλοδοξεί να μεταφέρει τους επισκέπτες στον σκοτεινό κόσμο του Τόμας Σέλμπι και της διαβόητης συμμορίας του. Οι λάτρεις της σειράς θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν σκηνικά εμπνευσμένα από την παραγωγή, να συμμετάσχουν σε διαδραστικές αποστολές, να απολαύσουν ζωντανή ψυχαγωγία και να συναντήσουν ηθοποιούς που ζωντανεύουν τους χαρακτήρες της ιστορίας.

Η είσοδος γίνεται μέσω της πιστά αναδημιουργημένης Garrison Tavern, μιας παμπ με αυθεντική ατμόσφαιρα Μεσοπολέμου, η οποία θα είναι δωρεάν για το κοινό. Εκεί θα προσφέρεται φαγητό και ποτό, καθώς και ζωντανή μουσική.

Από αυτό το σημείο, οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται στην περιοχή των δραστηριοτήτων (όπου απαιτείται εισιτήριο). Η συγκεκριμένη εμπειρία οργανώνεται και λειτουργεί από την KMJ Entertainment σε συνεργασία με τη Banijay Rights, συνδυάζοντας το διαδραστικό παιχνίδι με τις θεατρικές συναντήσεις και τη γνωριμία με τον διαβόητο κόσμο της οικογένειας Σέλμπι.

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Στην πορεία, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν προκλήσεις για να διαπιστώσουν αν διαθέτουν τα προσόντα να ενταχθούν στο συνδικάτο και να γίνουν μέρος των Peaky Blinders. Τα διαφορετικά περιβάλλοντα που έχουν αναδημιουργηθεί για την καθηλωτική αυτή εμπειρία περιλαμβάνουν το Garrison Lane, το The Bookies, την Chinatown και το The Small Heath Fairground.

«Το Peaky Blinders Underworld δεν είναι απλώς μια αναπαράσταση του κόσμου της οικογένειας Σέλμπι, αλλά ένας πολύ ευρύτερος προορισμός» δήλωσε ο δημιουργός της σειράς, Στίβεν Νάιτ. «Αυτός ο χώρος δίνει στους θαυμαστές την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν κοινωνικά με την αγαπημένη τους σειρά μέσα από ένα εντελώς νέο πρίσμα, ενώ όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτήν θα βρουν πολλά πράγματα να αγαπήσουν» πρόσθεσε.

Στη Garrison Tavern θα φιλοξενούνται επίσης διάφορες ειδικές παραστάσεις αργά το βράδυ, ζωντανή μουσική και θεματικές εκδηλώσεις.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ