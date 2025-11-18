Ένα βραβευμένο παιδαγωγικό λογοτεχνικό παραμύθι για τα συναισθήματα για μικρούς και μεγάλους του Θανάση Σάλτα που τιμήθηκε με Α’ Πανελλήνιο Βραβείο Παραμυθιού (Σικελιανά 2013), βασισμένο στη συναισθηματική νοημοσύνη, με πλούσιο λεξιλόγιο, παραμυθένια μουσική, σημαντικές έννοιες και διδάγματα για παιδιά, που του προσδίδουν μοναδική παιδαγωγική και μορφωτική αξία, μας ταξιδεύει στον πλούσιο κόσμο των συναισθημάτων.

Σε ένα μαγικό περιβόλι η Χαρά και η Λύπη μας ταξιδεύουν στον πλούσιο κόσμο των συναισθημάτων. Η ευφάνταστη σκηνοθεσία της Ιωάννας Μαστοράκη και η μαγευτική μουσική της Χρυσάνθης Οικονομάκη δημιουργούν μια παραμυθένια ατμόσφαιρα που ταξιδεύει τους μικρούς θεατές που εισάγονται στο θέμα μέσα από θεατροπαιδαγωγικά δρώμενα και τη βιωματική συμμετοχή τους με θεατρικό παιχνίδι.

Το παραμύθι διδασκόταν σε όλα τα σχολεία μέσα από τις εγκεκριμένες δράσεις του Βιωματικού Σχολείου από το Υπουργείο Παιδείας και έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές σε κατά τόπους πολιτιστικά φεστιβάλ και βιβλιοθήκες όπου έχει παρουσιαστεί.

Ο συγγραφέας και η σκηνοθέτις έχουν αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές για τις θεατρικές παραστάσεις τους από κριτικό παραστάσεων της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών – Θεατρικά Βραβεία Κάρολος Κουν κι Ευρωπαϊκά Βραβεία Θεάτρου – Χορού. Το 2023 το μουσικοθεατρικό έργο Στη Σμύρνη κάποτε σε κείμενα-στίχους του Θανάση Σάλτα και σκηνοθεσία Ιωάννας Μαστοράκη ήταν υποψήφιο για Βραβείο «Κάρολος Κουν» Δραματουργίας Ελληνικού έργου.

Το Περιβόλι της Χαράς και της Λύπης

Εμπεριέχεται στην προτεινόμενη ύλη του εκπαιδευτικού οδηγού Βήματα για την Ζωή από το 2014.

Εμπεριέχεται στις προτεινόμενες θεατρικές παραστάσεις στον Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Οδηγό Προγραμμάτων για γονείς και παιδιά των εκδόσεων Εκηβόλος

Είναι βασισμένο στη συναισθηματική νοημοσύνη και διδάσκει την διαχείριση των συναισθημάτων χαράς και λύπης.

Μαθαίνει στα παιδιά ότι τα δύο συναισθήματα χαράς και λύπης είναι σημαντικά και αλληλένδετα για όλους μας.

Μαθαίνει στα παιδιά να αναγνωρίζουν ότι είναι φυσικό να έχουμε όλοι θετικά και αρνητικά συναισθήματα στη ζωή μας.

Διδάσκει μέσα από παραμυθένιες ιστορίες σημαντικές έννοιες όπως την φιλία, την αγάπη, την ζωή και τον ρόλο που παίζει ο χρόνος σ’ αυτά που νιώθουμε.

Ξεχωρίζει γιατί είναι λογοτεχνικό παραμύθι, με πλούσιο λεξιλόγιο, συμβολισμούς και σημαντικά νοήματα για μικρούς και μεγάλους.

H μουσική έχει ηχογραφηθεί από φυσικά όργανα πιάνο, τσέλο, φλάουτο για να αναπαραστήσουν μέσα από όμορφες μελωδίες, τους φυσικούς ήχους όπως η βροχή, ο αέρας, οι ποταμοί καθώς και την εναλλαγή των συναισθημάτων. Έτσι τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν τα κλασικά μουσικά όργανα και τις άπειρες δυνατότητες τους.

Η σκηνοθεσία του χαρακτηρίζεται από ευφάνταστες και διαδραστικές σκηνές που ενεργοποιούν βιωματικά τα συναισθήματα μικρών και μεγάλων.

Κυκλοφορεί σε εικονογραφημένο βιβλίο με cd από τις εκδόσεις Cambia από το 2013.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο – στίχοι τραγουδιών : Θανάσης Σάλτας

Σκηνοθεσία : Ιωάννα Μαστοράκη

Μουσική : Xρυσάνθη Οικονομάκη

Εικαστικές εικόνες παράστασεις: Κύρα Αλιγιζάκη

Παίζουν : Ιωάννα Μαστοράκη, Τέρρυ Φατσή, Ιωάννα Προσμίτηκα

Ιστορικό Συνεργαζόμενων ηθοποιών σε παραστάσεις: Μαρικαίτη Χατζησωλομού, Εύη Βασιλάκου, Μυρτώ Παναγοπούλου.

Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα και 15 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 6€ (γενική είσοδος) 4€ Μειωμένο (οικογενειακό, σύλλογοι, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμέΑ)

Ημέρα και ώρα : Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 11.00π.μ.

Προπώληση

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/offer/cyberweek/to-periboli-tis-xaras-kai-tis-lypis-th-saltas/

Τοποθεσία: Κινηματογράφος Σινέ Παράδεισος Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, Κορυδαλλός 18120 τηλ κρατήσεων πληροφορίες 6946494999

Αίθουσα 300 ατόμων

Καθημερινές παραστάσεις και για σχολεία

Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου