Για το θερινό του ραντεβού με το κοινό ετοιμάζεται το 5ο Evia Film Project, η πράσινη πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου στη Βόρεια Εύβοια, και πιο συγκεκριμένα στην Αιδηψό, στη Λίμνη και στις Ροβιές. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί προβολές, συζητήσεις, masterclasses, εργαστήρια για παιδιά και εφήβους και αναπάντεχες εκπλήξεις με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Δάσος

Το Evia Film Project έχει φέτος ως θεματικό επίκεντρο τον αθέατο και συναρπαστικό κόσμο του δάσους. Το πρόγραμμα μάς καλεί να αφεθούμε στις αδιόρατες δυνάμεις του δάσους και να επανασυνδεθούμε με ένα σύμπαν που είναι ταυτόχρονα εύθραυστο, αρχέγονο και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Παράλληλα, μας ωθεί να επαναπροσδιορίσουμε τη συνύπαρξή μας με τη φύση, σε μια εποχή όπου η προστασία της μοιάζει πιο επείγουσα από ποτέ.

Έναρξη με σινεμά και μουσική

Η φετινή διοργάνωση ξεκινά δυναμικά την Τρίτη 23 Ιουνίου. Τον ρυθμό της γιορτής θα δώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η μπάντα Quilombo: ένα μουσικό σύνολο κρουστών με επιρροές από παραδοσιακή βραζιλιάνικη μουσική και ρυθμούς της samba batucada και της samba reggae. Ένα εντυπωσιακό θέαμα θα μεταμορφώσει το απόγευμα της Τρίτης τους δρόμους των Λουτρών Αιδηψού, προσκαλώντας κάθε γειτονιά σε ξέφρενο χορό, ώσπου να καταλήξει στο σινεμά «Απόλλων» όπου θα ανοίξει η αυλαία της φετινής διοργάνωσης με την προβολή της κλασικής ταινίας του Τζον Χιούστον «Η βασίλισσα της Αφρικής» (1951), με τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και την Κάθριν Χέπμπορν.

Λήξη με ένα κινηματογραφικό πανηγύρι

Το Evia Film Project θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Λουτρά Αιδηψού, στον Απόλλωνα, με ένα κινηματογραφικό πανηγύρι και πολλές εκπλήξεις για το κοινό. Η βραδιά θα περιλαμβάνει την προβολή της πολυαγαπημένης ταινίας «Jurassic Park» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, χειροποίητα κεράσματα από τοπικές επιχειρήσεις, μπίρα Fischer και δώρα για τα παιδιά.

Προβολές

Ταινίες αγαπημένων σκηνοθετών θα έχει την ευκαιρία ν’ απολαύσει το κοινό στους θερινούς κινηματογράφους της Αιδηψού και της Λίμνης, καθώς και στις Ροβιές: από το «Ράμπο: Το πρώτο αίμα» του Τεντ Κότσεφ και την «Αγέλη Προβάτων» του Δημήτρη Κανελλόπουλου μέχρι τον «Λαβύρινθο του Πάνα» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, το «Digger» του Τζώρτζη Γρηγοράκη και το «Μέσα στο Δάσος» του Άγγελου Φραντζή.

Επίσης, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στην πλατεία του χωριού Ροβιές, θα στηθεί μια κινηματογραφική βραδιά με κεράσματα από τις ταβέρνες της πλατείας του χωριού για όλους τους θεατές και την προβολή του αξέχαστου «Jurassic Park» (1993) του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ενώ, την Πέμπτη 25 Ιουνίου η ταινία «Λουόμενοι» (2009) της Εύας Στεφανή, μεγάλο μέρος της οποίας έχει γυριστεί στα Λουτρά Αιδηψού, θα προβάλλεται στην παραλία δίπλα στις ιαματικές πηγές, από τις 21:00 μέχρι τη 01:00.

Παράλληλα, το κοινό του φεστιβάλ θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει τις πιο σύγχρονες ταινίες XR τεχνολογίας, που αναδεικνύουν ζητήματα οικολογίας και εξερευνούν τις συνέπειες της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον στο Κύμα, τη βάση της διοργάνωσης στα Λουτρά Αιδηψού,.

Ανοιχτές συζητήσεις

Με αφορμή τις ταινίες του προγράμματος, αγαπημένοι δημιουργοί και επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας από την Ελλάδα συμμετέχουν σε μία σειρά ανοιχτών συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Πολιτισμού «Μελίνα Μερκούρη» στα Λουτρά Αιδηψού, με ελεύθερη είσοδο. Στο πλαίσιο των συζητήσεων συμμετέχουν και οι φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά.

Ανάμεσα στους ομιλητές, είναι οι: Κωνσταντίνος Κοντοβράκης (παραγωγός, Kinestet), Ιωάννα Μπολομύτη (παραγωγός, Αταλάντη), Διονύσης Σαμιώτης (παραγωγός, Tanweer Productions), Γιώργος Ζώης (κινηματογραφιστής), Μαρία Καραγιαννάκη (παραγωγός, Chase the Cut), Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη (καθηγήτρια-σύμβουλος ΕΑΠ / επιμελήτρια τεκμηρίωσης filmography.gr), Αλέξανδρος Παπαγεωργίου (κριτικός κινηματογράφου / μεταφραστής), Γιάννης Καντέα-Παπαδόπουλος (κριτικός κινηματογράφου, klik.gr), Ήρα Κατσούδα (stand-up comedian), Θάνος Τοκάκης (ηθοποιός, σκηνοθέτης), Νίκος Παναγιωτόπουλος (σεναριογράφος, συγγραφέας), Τζώρτζης Γρηγοράκης (σκηνοθέτης), Δημήτρης Κανελλόπουλος (σκηνοθέτης), Βαγγέλης Μουρίκης (ηθοποιός-κινηματογραφιστής), Ελίνα Ψύκου (σκηνοθέτρια-παραγωγός), ‘Αννα Ζωγράφου (line producer), Αμάντα Λιβανού (παραγωγός), Κατερίνα Τζούρου (παραγωγός) και Ορέστης Ανδρεαδάκης (καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης).

Δράσεις για παιδιά και εφήβους

Το Evia Film Project υποδέχεται και φέτος παιδιά και εφήβους σε μια σειρά από συναρπαστικά εκπαιδευτικά προγράμματα και προβολές που θα πραγματοποιηθούν στην Παιδική Νεανική Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιστιαίας Αιδηψού. Τα εργαστήρια θα μας συστήσουν κινηματογραφικούς θησαυρούς και θα μας οδηγήσουν στη δημιουργία των δικών μας ηρώων και ιστοριών. Δηλώστε συμμετοχή στα εργαστήρια εδώ: https://form.jotform.com/filmfestivalgr/efp5workshops

Γυρίσματα της «Γέρμα» στην Αιδηψό

Λίγο πριν ξεκινήσει το 5o Evia Film Project μια ευχάριστη είδηση έρχεται από τη Βόρεια Εύβοια! Τα γυρίσματα της ταινίας «Γέρμα» σε σκηνοθεσία της Λάρα Ιζαγκίρε, μια συμπαραγωγή Ισπανίας-Ελλάδας, ολοκληρώνονται στη Βόρεια Εύβοια. Η «Γέρμα», μια σύγχρονη επανερμηνεία του ομώνυμου έργου του Φρεντερίκο Γκαρθία Λόκα, γραμμένη στα βασκικά, ξεκίνησε από την Αγορά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συνεχίστηκε στο πλαίσιο του Evia Film Project.

Αφίσα- Σποτ- Συλλεκτικά αντικείμενα

Στην αφίσα της φετινής διοργάνωσης, που φιλοτέχνησε το Bob Studio, δεσπόζουν στοιχεία και εικόνες που συγκροτούν την ψυχή ενός άγριου δάσους: έντομα και πουλιά, φυτά και δέντρα, ένας αφανέρωτος και περιπετειώδης κόσμος που σφύζει από ζωή και αποκαλύπτεται ξαφνικά μπροστά στα μάτια μας. Αντλώντας έμπνευση από τη βασική θεματική της φετινής διοργάνωσης και με βάση την αφίσα του 5ου Evia Film Project, το Φεστιβάλ παρουσιάζει ξεχωριστά συλλεκτικά αντικείμενα, διαθέσιμα αποκλειστικά στην Αιδηψό και στη Λίμνη στη διάρκεια της διοργάνωσης, και στη συνέχεια στο e-shop του Φεστιβάλ.

Το σποτ του 5ου Evia Film Project, σε επιμέλεια Νίκου Πάστρα, περνάει και αυτό μέσα από την καρδιά του δάσους με οδηγούς τους ήρωες των ταινιών της φετινής διοργάνωσης.