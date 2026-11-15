Πόσο εύκολα μπορεί το κακό να γίνει καθημερινότητα; Αυτό είναι ένα από τα καίρια ερωτήματα που θέτει το «Πλυντήριο», το έργο του βραβευμένου Θανάση Τριαρίδη, το οποίο έκανε πρεμιέρα χθες, 14 Νοεμβρίου, στη μεγάλη σκηνή του Θεάτρου 104. Σε σκηνοθεσία Ανδρόνικου Κωνσταντίνου Δημόπουλου, η παράσταση φέρνει στο προσκήνιο τους μηχανισμούς της εξουσίας, τον ολοκληρωτισμό και την ανθρώπινη ικανότητα να αποδέχεται ακόμη και το πιο απάνθρωπο, όταν αυτό επιβάλλεται στο όνομα της αναγκαιότητας.

Μία από τις δυνατές θεατρικές συναντήσεις της φετινής σεζόν, με δύο γυναικείους πρωταγωνιστικούς ρόλους, δύο μητέρες έρχονται αντιμέτωπες με τον ολοκληρωτισμό, την τυφλή υπακοή στην εξουσία και την ικανότητα του ανθρώπου να συνηθίζει το κακό. Το «Πλυντήριο», ένα δυστοπικό αλλά εξαιρετικά επίκαιρο έργο, μετατρέπεται σε σύμβολο μιας κοινωνίας που επιχειρεί να «καθαρίσει» τα πάντα, συνθλίβοντας κάθε μορφή ιδεολογίας, ελευθερίας και ανθρωπιάς.

Τι συμβαίνει όταν ο «Νόμος» λειτουργεί ως μια απρόσωπη ανώτερη δύναμη, στην οποία οι άνθρωποι έχουν παραδώσει κάθε προσωπική κρίση και ηθική ευθύνη; Μπορεί ο άνθρωπος να αποδεχτεί σταδιακά τις πιο εγκληματικές πράξεις, ακόμη και το πιο απάνθρωπο έγκλημα, όταν αυτό παρουσιάζεται ως αναγκαίο για το κοινό καλό;

Ο Ανδρόνικος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, μαθητής του σπουδαίου δημιουργού Béla Tarr, σκηνοθετεί μια κοινωνική και πολιτική σάτιρα που αναδεικνύει τον κίνδυνο της εξοικείωσης με τη βία και της τυφλής υπακοής στον «Νόμο» και στις ιδεολογίες της εξουσίας. Το έργο υπενθυμίζει πως η μεγαλύτερη απειλή δεν είναι μόνο η ίδια η βία, αλλά και η ανθρώπινη ικανότητα να τη συνηθίζει, να τη δικαιολογεί και, τελικά, να τη θεωρεί φυσιολογική και αναγκαία.

Συντελεστές:

Κείμενο: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία: Ανδρόνικος Κωνσταντίνος Δημόπουλος

Σκηνογραφία: Μικαέλα Λιάκατα

Ενδυματολογία: Βασιλική Σύρμα

Σχεδιασμός φωτισμών: Φίλη Ολσέφσκι

Μουσική: Ανδρέας Μάνης

Σχεδιασμός ήχου: Ηλίας Φλάμμος

Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Κόκορη

Βοηθός σκηνογράφου: Μαρίνα Ντολτσέτι

Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Κανδύλης, PHE Scenic Construction

Παίζουν: Ελίνα Ρίζου, Φραγκίσκη Μουστάκη

Η παράσταση είναι κατάλληλη για άνω των 16 ετών.

Πληροφορίες παράστασης:

Χώρος: Θέατρο 104 – Μεγάλη Σκηνή

Παραστάσεις: Από 14 Νοεμβρίου 2026, για 20 παραστάσεις

Ημέρες και ώρες: Κάθε Σάββατο στις 21:15 και Κυριακή στις 18:00

Διάρκεια: 90 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Early bird: 12 €

Μειωμένο εισιτήριο: 13 € (φοιτητές, άνεργοι, άτομα άνω των 65 ετών, ΑμεΑ, ατέλειες, πολύτεκνοι)

Κανονικό εισιτήριο: 15 €

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.ticketservices.gr/event/theatro-104-to-plintirio/?lang=el