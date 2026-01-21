Ο Σωτήρης Τσαφούλιας επέστρεψε δυναμικά με το «Ριφιφί» στην Cosmote TV και, όπως φάνηκε από το φινάλε (Δευτέρα 19/01), το κοινό το λάτρεψε. Μέσα σε μόλις 6 επεισόδια, η σειρά κατάφερε να γίνει το νέο τηλεοπτικό talk of the town.

Η πλοκή μάς μεταφέρει στα 90s, ξετυλίγοντας το κουβάρι της μεγαλύτερης και πιο μυστηριώδους ληστείας που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, στην Τράπεζα Εργασίας της Καλλιρόης. Το γεγονός ότι η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη μέχρι σήμερα έδωσε έξτρα σασπένς, με τους τηλεθεατές να «ψηφίζουν» δαγκωτό Τσαφούλια, χαρίζοντας στη σειρά το εντυπωσιακό 9,2 στο IMDb.

Κάποιες ώρες μετά την ολοκλήρωση της σειράς σε αριθμό 665 αξιολογήσεων κατάφερε να ξεπεράσει τις 9 μονάδες, φτάνοντας έτσι αν όχι το μεγαλύτερο νούμερο ελληνικής σειράς, σίγουρα ανάμεσα στα μεγαλύτερα.

Υπενθυμίζεται ότι το σενάριο υπογράφουν οι Βασίλης Ρίσβας και Δήμητρα Σακαλή, και τη σκηνοθεσία ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Η πραγματική ιστορία του «Ριφιφί»

Το ριφιφί της Τράπεζας Εργασίας γνωστό και ως «το μεγάλο ριφιφί του αιώνα», ήταν μια διάρρηξη με την μέθοδο του ριφιφί (κατά την οποία οι δράστες μπαίνουν πρώτα σε ένα παρακείμενο χώρο και από εκεί μπαίνουν στο χώρο που αποτελεί τον στόχο τους), στο υποκατάστημα της Τράπεζας Εργασίας, στην οδό Καλλιροής 19, στο Νέο Κόσμο, στην Αθήνα, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 19ης και 20ης Δεκεμβρίου του 1992. Μέχρι σήμερα οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι.

Σύμφωνα με τις αρχές άγνωστοι δράστες εισήλθαν στο υπόγειο της τράπεζας όπου βρίσκονταν οι θυρίδες, μέσω ενός τούνελ που είχαν σκάψει από την κοίτη του ποταμού Ιλισσού και έφτανε στο υποκατάστημα περνώντας κάτω από την οδό Καλλιρρόης.

Το τούνελ είχε μήκος γύρω στα 25 μέτρα και κατά μήκος της διαδρομής του είχαν τοποθετηθεί υποστυλώματα και ράγες, οι οποίες χρησίμευαν για να κινείται πάνω τους ένα βαγονέτο, με το οποίο οι δράστες έβγαζαν όλα τα μπάζα κατά την εκσκαφή της σήραγγας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας οι δράστες χρειάστηκαν 10 μέρες έως 3 μήνες προκείμενου να σκάψουν όλο το τούνελ.

Κατά την είσοδο τους στο υπόγειο χώρο της Τράπεζας οι δράστες παραβίασαν 301 από τις 1.151 θυρίδες και αφαίρεσαν το περιεχόμενό τους. Εκτιμάται ότι η αξία των κλοπιμαίων ανερχόταν σε 5 δισεκατομμύρια δραχμές.

Το καστ της σειράς

Η σειρά πλαισιώνεται από ένα μεγάλο και καταξιωμένο καστ Ελλήνων ηθοποιών που απαρτίζεται από τους: Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Πάνο Βλάχο, Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Προμηθέα Αλειφερόπουλο, Άρη Λεμπεσόπουλο, Άννα Μενενάκου, Κώστα Φιλίππογλου, Δήμο Γιγαντάκη, Ράνια Παπαδάκου, Αχιλλεά Ζέρβα κ.ά.