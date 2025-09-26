Έπειτα από μία άκρως ανταγωνιστική διαδικασία που κατέληξε σε μια οκταψήφια συμφωνία, η εταιρεία Row K Entertainment ανακοίνωσε ότι απέκτησε τα δικαιώματα διανομής στις ΗΠΑ της ταινίας «Cliffhanger».

Πρόκειται για το ριμέικ του κλασικού θρίλερ δράσης του 1993 με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε, το οποίο απέφερε 255 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Το νέο σενάριο υπογράφουν οι Άνα Λίλι Αμίρπουρ, Σάσα Πεν, Μαρκ Μπιάνκουλι και Μέλανι Τόαστ σε σκηνοθεσία του Ζομ Κολέτ-Σερά.

Το καστ είναι εντυπωσιακό, με τον θρύλο του Χόλιγουντ Πιρς Μπρόσναν και την ανερχόμενη σταρ Λίλι Τζέιμς να αναλαμβάνουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Το «Cliffhanger» ακολουθεί τον Ray Cooper (Μπρόσναν), έναν έμπειρο ορειβάτη, ο οποίος διευθύνει ένα πολυτελές σαλέ στις Δολομιτικές Άλπεις μαζί με την κόρη του, Sydney. «Κατά τη διάρκεια μιας εξόρμησης με τον γιο ενός δισεκατομμυριούχου, ο Ray και η παρέα του γίνονται στόχος μιας συμμορίας απαγωγέων. Η κόρη του Ray, Naomi (Τζέιμς), που εξακολουθεί να στοιχειώνεται από ένα παλαιότερο συμβάν γίνεται μάρτυρας της επίθεσης και καταφέρνει να διαφύγει. Ωστόσο για να σώσει την οικογένειά της, πρέπει να ξεπεράσει τους φόβους της και να παλέψει για την επιβίωσή της».

«Το αρχικό “Cliffhanger” ήταν φημισμένο για την κινηματογράφηση των βουνών του οπότε η νέα ταινία τιμά αυτήν την κληρονομιά με εντυπωσιακά τοπία σε όλη την Ευρώπη. Το αποτέλεσμα είναι μια εκπληκτική παραγωγή φτιαγμένη για τις κινηματογραφικές αίθουσες», ανέφερε η πρόεδρος της Row K, Μέγκαν Κόλιγκαν.

Η ταινία βρίσκεται ήδη στο στάδιο της μετα-παραγωγής και αναμένεται στη μεγάλη οθόνη το 2026, σύμφωνα με το Deadline.