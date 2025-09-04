Με μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, πάθος, νοσταλγία και ανεπανάληπτες ερμηνείες, το Sani Festival 2025 ολοκληρώθηκε το Σάββατο 23 Αυγούστου με ένα μεγάλο αφιέρωμα στη σπουδαία στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου, τιμώντας μια δημιουργική πορεία που έχει σημαδέψει την ελληνική μουσική των τελευταίων 40 και πλέον χρόνων. Με τίτλο «Να ‘ταν η χαρά οικόπεδο», το αφιέρωμα ξετύλιξε ένα μωσαϊκό τραγουδιών που σημάδεψαν δεκαετίες και αγαπήθηκαν από γενιές και γενιές.

Ο ιστορικός Λόφος της Σάνης γέμισε από τις φωνές των σπουδαίων Μανώλη Μητσιά και Πίτσας Παπαδοπούλου που έδωσαν ζωή σε εμβληματικά τραγούδια, πλαισιωμένοι από τη νέα γενιά ταλαντούχων καλλιτεχνών: τη Σοφία Παπάζογλου, τον Θοδωρή Βουτσικάκη, την Ασπασία Στρατηγού και τον Απόστολο Κίτσο.

Στη σκηνή βρέθηκε και ο διεθνώς αναγνωρισμένος Σέρβος συνθέτης Kiki Lesendric, φέρνοντας έναν αέρα βαλκανικής δημιουργικότητας ενώ τον παλμό της βραδιάς έδωσε η Salonique Brass Band, που με τη δύναμη των χάλκινων πνευστών και τους χαρακτηριστικούς βαλκανικούς ρυθμούς έντυσε με ξεχωριστό ηχόχρωμα τα αγαπημένα τραγούδια.

Η μαγευτική ποίηση της Λίνας Νικολακοπούλου, σε συνδυασμό με τη μουσική και τις ερμηνείες, μετέτρεψαν τη βραδιά σε μια συλλογική εμπειρία που καθήλωσε το κοι νό. Ούτε η καλοκαιρινή βροχή, που για λίγο ‘συνόδευσε’ τη συναυλία, δεν στάθηκε ικανή να πτοήσει τους θεατές, που έμειναν μέχρι τέλους για να τραγουδήσουν, να χορέψουν και να χειροκροτήσουν. Μάλιστα, όταν η ίδια η Λίνα Νικολακοπούλου ανέβηκε στη σκηνή η συγκίνηση κορυφώθηκε, χαρίζοντας μια στιγμή που θα μείνει αξέχαστη, σε μια μεγάλη γιορτή της ελληνικής μουσικής δημιουργίας.

Στη βραδιά παραβρέθηκαν και γνωστές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ο Toni Nadal, κορυφαίος Ισπανός προπονητής τένις και θείος του Rafael Nadal, o διεθνώς αναγνωρισμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας και ο διακεκριμένος σεφ Σωτήρης Κοντιζάς, ο οποίος επισκέφτηκε το Sani Resort με αφορμή το φεστιβάλ υψηλής γαστρονομίας Sani Gourmet, που επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί έναν ακόμη βραβευμένο πολιτιστικό θεσμό του resort.

Με αυτό το δυνατό φινάλε γεμάτο συναίσθημα, ρυθμό και μνήμες που θα μείνουν ανεξίτηλες, το Sani Festival 2025 έριξε την αυλαία του, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη χρονιά τον ρόλο του ως κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού που ενώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της μουσικής δημιουργίας.