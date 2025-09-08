Το αυθεντικό παραδοσιακό πανηγύρι θα διεξαχθεί το Σάββατο 13/9 στο ιστορικό χωριό Καλέτζι Μαραθώνα, κάτω από τα ιερά πλατάνια της Αγίας Παρασκευής, τα μόνα που σώθηκαν πέρσι από την αδυσώπητη πύρινη λαίλαπα!

Μετά από είκοσι χρόνια επιστρέφει η θρυλική τραγουδίστρια της δημοτικής και δημοτικολαϊκής μουσικής σκηνής Ζέτα Οικονόμου και οι κάτοικοι ειδικά της ευρύτερης περιοχής του Μαραθώνα, ανυπομονούν να γλεντήσουν ξανά με τη μοναδική φωνή της.

Η πορεία της υπήρξε λαμπρή, γνώρισε την απόλυτη καταξίωση σε όλη την Ελλάδα, είχε συνεργαστεί με όλα τα μεγαθήρια του ένδοξου παρελθόντος.

Από την παλιά γενιά συμμετέχει στο πάνελ των τραγουδιστών και ο σπουδαίος Βασίλης Αγραφιώτης, με τη μοναδική χροιά, την τόσο αγαπητή από το έμπειρο κοινό των πανηγυριών.

Απαράμιλλη καλλιτεχνική αξία στη νέα εποχή έχει ο έμπειρος και πολύ γνωστός και εκτός συνόρων όπου περιοδεύει συχνά Νίκος Τζούμας που θεωρείται από πολλούς η καλύτερη λαϊκή φωνή του σήμερα και θα τραγουδήσει το Σάββατο παίρνοντας τη σκυτάλη από την πανέμορφη εξαιρετική και πολύ αγαπητή ερμηνεύτρια Ελένη Δημολιάνη.

Θα τους συνοδέψουν κάποιοι από τους καλύτερους και έμπειρους μουσικούς της Ελλάδος όπως είναι ο Βαλάντης Μπέκος (κλαρίνο), ο Γιάννης Μπούσουλας (βιολί), ο κιθαρίστας της αναντικατάστατης Βάσως Χατζή, Πέτρος Καψόπουλος που έχει και την καλλιτεχνική επιμέλεια, ο Κώστας Αγγέλου (ντραμς) και ο Νίκος Φρυγανιώτης (πλήκτρα).

Την ηχοληψία έχει αναλάβει ο εξαιρετικός Βαγγέλης Κακαγής, και την επιμέλεια της εκδήλωσης που θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό, η Γωγώ Μπιτάκου (κόρη του Βασίλη Μπιτάκου, κορυφαίου διοργανωτή πανηγυριών της παλιάς εποχής ), που συνεχίζει για 4η φορά το πετυχημένο καλοκαιρινό ραντεβού στον Μαραθώνα, με την αυθεντική παραδοσιακή δημοτική εκδήλωση.

Το μέρος εξάλλου όπου θα διεξαχθούν όλα είναι μαγευτικό κάτω από τα πλατάνια της Αγίας Παρασκευής στο πέτρινο θέατρο και στο Καλέτζι Μαραθώνα όπου θα τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσματα αφήνοντας τη σκηνή ελεύθερη για γλέντι και χορό μέχρι το ξημέρωμα, όπως είθισται!

Σάββατο 13/9/2025

Το αυθεντικό πανηγύρι

Καλέτζι Μαραθώνα

(θέση πλατάνια )

22:00

Είσοδος ελεύθερη

Κρατήσεις : 6981256604