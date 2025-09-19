Μια απίστευτη ιστορία για τον αδικοχαμένο σταρ των Beatles Τζον Λένον αποκάλυψε ο καθηγητής του Calderstone School Τομ Μπάρι.

Συγκεκριμένα το θρανίο του «ενοχλητικού» Τζον Λένον, το οποίο εξαφάνισαν οι δάσκαλοι του γιατί δεν ήθελαν να τον θυμούνται, εκτέθηκε στο κοινό, αφού βρέθηκε στη σοφίτα του πρώην σχολείου του.

Ο Λένον φοίτησε στο γυμνάσιο Quarry Bank στο Λίβερπουλ μεταξύ 1952 και 1957, και το όνομα των Quarrymen, της μπάντας που θα γινόταν οι Beatles στα πρώτα τους χρόνια, εμπνεύστηκε από το όνομα του σχολείου.

Για δεκαετίες κυκλοφορούσαν φήμες ότι το θρανίο του βρισκόταν κάπου στο σχολείο, με μια κοινή ιστορία να αναφέρει ότι το προσωπικό το είχε κρύψει μετά τη μεγάλη απόκτηση φήμης του Λένον και την επιτυχία με τους Beatles, καθώς οι πρώην καθηγητές του τον θεωρούσαν «ενοχλητικό» και δεν ήθελαν το σχολείο να συνδέεται με αυτόν.

Ο Τομ Μπάρι, δάσκαλος στο σημερινό σχολείο Calderstones, είπε ότι ο πρώην διευθυντής είχε ηγηθεί του σχεδίου.

«Η ιστορία λέει ότι ο διευθυντής, Bill Pobjoy, όταν ο Τζον είχε αποκτήσει κάποια φήμη με τους Beatles, πιστεύουμε ότι ήταν περίπου το 1963 ή το 1964, ζήτησε από τον επιστάτη, γνωστό ως Yozzer, να ξεβιδώσει το παλιό σχολικό θρανίο του Τζον από την αίθουσα ιστορίας και να το βάλει στην αποθήκη», είπε ο Barry. «Ήταν κλειδωμένο για χρόνια και έχασαν το κλειδί, οπότε έπρεπε να σπάσουμε την πόρτα για να το βρούμε.

Η φήμη είχε κυκλοφορήσει στο σχολείο και δεν ήμασταν σίγουροι αν ήταν πραγματικά το θρανίο του Τζον, αλλά τώρα βρήκαμε ένα έγγραφο από τον βοηθό του διευθυντή που σημειώνει την εργασία για τον επιστάτη, οπότε έχουμε γραπτή απόδειξη».

Ο Μπάρι είπε ότι το σχολείο αρνιόταν επί μακρόν να αναγνωρίσει τον διάσημο πρώην μαθητή του, ο οποίος ήταν γνωστός για την αναστάτωση που προκαλούσε κατά τη διάρκεια της σχολικής του ζωής, και μάλιστα απέρριπτε τους θαυμαστές που εμφανίζονταν στις πύλες του.

Αλλά τώρα έχει αγκαλιάσει την περίοδο που ο Λένον πέρασε εκεί, προσφέροντας ξεναγήσεις στους θαυμαστές που θα περιλαμβάνουν αξιοθέατα όπως τη σκηνή όπου ο Λένον εμφανίστηκε μαζί με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ και τον Τζορτζ Χάρισον.

«Όταν ο Τζον έφυγε, ήταν τόσο ενοχλητικός και τραμπούκος και τόσο κακός μαθητής, που το προσωπικό του σχολείου δεν ήθελε να αναγνωρίσει ότι είχε φοιτήσει ποτέ εκεί και αφαίρεσε κάθε ίχνος του», είπε ο Μπάρι. «Ποτέ δεν μιλούσαν για αυτόν, ποτέ δεν αναγνωρίστηκε μέσα από τη Beatlemania».

Το θρανίο του Λένον, μαζί με ένα βιβλίο εγγραφών υπογεγραμμένο από τη θεία του Μίμι και άλλα αντικείμενα από τα σχολικά του χρόνια, όπως στολές και σχολικά σήματα, είναι οι τελευταίες προσθήκες στο Μουσείο των Beatles στην οδό Mathew, όπου βρίσκεται και το Cavern Club, στο οποίο έπαιζε η μπάντα στα πρώτα της χρόνια.

Πηγή: Guardian