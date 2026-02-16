Ως «καρδιογράφημα της ελληνικής ιστορίας» περιέγραψε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τη νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή για τον Καποδίστρια, μετά την κοινή τους παρουσία σε προβολή το απόγευμα της Κυριακής (15/2). Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας εξήρε το έργο του σκηνοθέτη, κάνοντας λόγο για ένα σπάνιο επίτευγμα που αποτυπώνει διαχρονικά τον παλμό του έθνους.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Σμαραγδής δήλωσε ότι αισθάνεται «ιδιαίτερη τιμή». «Είναι ο επικεφαλής της Ελλαδικής Εκκλησίας και ήλθε να δει τη δικιά μας προσέγγιση για τον Εθνάρχη της Ελλάδος, τον Καποδίστρια και για τη βαρύτητα που είχε, έχει και συνεχίζει να έχει και πάντα θα έχει η παρουσία του. Ο Καποδίστριας, παρότι έχει “φύγει” είναι παρών, όπως παρούσες είναι και οι αξίες που αντιπροσώπευε, αξίες Πίστης, αξίες με πυρήνα την Πατρίδα και την Θρησκεία μας, την Ορθοδοξία. Αυτοί ήταν και οι δυο μεγάλοι πυλώνες πάνω στους οποίους οργάνωσε την παρουσία του, τη δράση του και τη διαδρομή του ο Ιωάννης Καποδίστριας. Διεκδίκησε να οργανώσει μία Ελλάδα, που θα μπορεί μέσα από τη Πίστη και τον διαχρονικό Ελληνικό Πολιτισμό να γεννιέται και να αναγεννιέται διαρκώς. Είναι για μένα πολύ ξεχωριστή τιμή που ο Αρχιεπίσκοπος ήλθε σήμερα μαζί με τους στενούς του συνεργάτες να δει την ταινία».

Τέλος, ο Διευθυντής του Γραφείου Ενημερώσεως, Επικοινωνίας και Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Εκπρόσωπος Τύπου κ. Χάρης Κονιδάρης δήλωσε:

«Ήταν μία ταινία που ο Αρχιεπίσκοπος ήθελε να δει από την πρώτη ημέρα προβολής της. Και σήμερα ήρθε η ώρα. Νομίζω ότι η κινηματογραφική ταινία του κυρίου Σμαραγδή αποτελεί ένα σπουδαίο μάθημα Ελληνικής Ιστορίας το οποίο αξίζει όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες να δουν. Επίσης, αποτελεί και ένα μάθημα για τη δύναμη του ενός ή για τη δύναμη της μίας να αλλάξει τον κόσμο, εάν έχει τη βούληση και τις αντοχές. Η Ανεξαρτησία και η Ελευθερία της Ελλάδας ήταν ένα πολύτιμο αγαθό και παραμένει ένα πολύτιμο αγαθό και ουδέν γίνεται χωρίς θυσίες και χωρίς κόπο. Μιλώντας με την ιδιότητά μου ως Εκπρόσωπος Τύπου του Αρχιεπισκόπου, θα ήθελα να πω από την καρδιά μου ότι η Εκκλησία, όπως την έχουμε ζήσει βιωματικά όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες πάντοτε ήταν και πάντοτε είναι και πάντοτε θα είναι στο πλευρό της Ελλάδας μας, του Έθνους μας και του Γένους της Ρωμιοσύνης. Έδωσε το ίδιο αίμα των κληρικών Της για την Ελευθερία και για την Ανεξαρτησία της Πατρίδας και θα το δίνει εις το διηνεκές. Αυτή είναι η αλήθεια για την Ελλαδική Εκκλησία, που προέρχεται από τα σπλάχνα των Ελλήνων».

