Η Κάρι Μπράντσο και η παρέα της «μετακομίζουν» στο Netflix. Ειδικότερα και οι έξι σεζόν του «Sex and the City» που ήταν διαθέσιμες μόνο στο Max, έρχονται για πρώτη φορά στο Netflix από την 1η Απριλίου (το SATC θα εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο και στην πλατφόρμα του HBO).

Η δημοφιλής σειρά ήταν στο πακέτο της συμφωνίας περιεχομένου που συνήφθη τον Ιούλιο του 2023 μεταξύ της μητρικής εταιρείας του HBO, Warner Bros. Discovery και του Netflix, που περιλάμβανε επίσης, τις σειρές Band of Brothers, The Pacific, Six Feet Under, Ballers, Insecure και True Blood.

Σε λιγότερο από ένα μήνα, και τα 94 επεισόδια της ορίτζιναλ σειράς, με πρωταγωνίστριες τις Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Κριστίν Ντέιβις, Σίνθια Νίξον και Κιμ Κατράλ θα είναι διαθέσιμα στο Netflix.

Το SATC, που έκανε πρεμιέρα το 1998, ακολουθεί τις ζωές, τη φιλία και τους έρωτες τεσσάρων νεαρών γυναικών οι οποίες ζουν στη Νέα Υόρκη.

Οι δύο ταινίες του Sex and the City και η σειρά σίκουελ « And Just Like That» παραμένουν διαθέσιμες μόνο στο Max.

