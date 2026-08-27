Ο Cliff Booth, ο θρυλικός κασκαντέρ και βετεράνος πολέμου που χάρισε στον Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) το πρώτο του Όσκαρ ερμηνείας στο «Once Upon a Time in Hollywood» (Κάποτε…στο Χόλιγουντ) του Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino) επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Το Netflix αποκάλυψε τον επίσημο τίτλο της νέας ταινίας, που δεν είναι άλλος από το «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth».

Βίντεο από το «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth»:

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβιντ Φίντσερ (David Fincher) σε σενάριο του Ταραντίνο. Η ταινία θα πραγματοποιήσει μια αποκλειστική προβολή δύο εβδομάδων σε αίθουσες IMAX από τις 25 Νοεμβρίου, πριν γίνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα στις 23 Δεκεμβρίου.

Η πλοκή μεταφέρεται στο 1977, αρκετά χρόνια μετά τα γεγονότα του αρχικού φιλμ, βρίσκοντας το Χόλιγουντ σε μια εντελώς διαφορετική εποχή.

Στο πλευρό του σταρ πρωταγωνιστούν οι Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (Elizabeth Debicki), Γιάχια Αμπντούλ – Ματίν ΙΙ (Yahya Abdul-Mateen II), Σκοτ Κάαν (Scott Caan), Κάρλα Γκουτζίνο (Carla Gugino), Χολτ ΜακΚαλέινι, (Holt McCallany), Τζέι Μπι Ταντίνα (JB Tadena) και Πίτερ Γουέλερ (Peter Weller).

Σύμφωνα με το Deadline, το «Once Upon A Time in Hollywood» με συμπρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio), Μάργκοτ Ρόμπι (Margot Robbie), Όστιν Μπάτλερ (Austin Butler) και Ντακότα Φάνινγκ (Dakota Fanning) έκανε πρεμιέρα το καλοκαίρι του 2019 σημειώνοντας μεγάλη εμπορική επιτυχία με εισπράξεις 377 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Παράλληλα, απέσπασε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας δύο αγαλματίδια, μεταξύ των οποίων και το Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μπραντ Πιτ.