Η διεθνής πορεία της κινηματογραφικής ταινίας Sinatra! Eternity συνεχίζεται με εντυπωσιακή δυναμική, καθώς μετά την παγκόσμια πρεμιέρα στο Ναύπλιο και τη θερμή υποδοχή από το αθηναϊκό κοινό στο Πολεμικό Μουσείο, η ταινία εντυπωσίασε και το κοινό των Καννών, κερδίζοντας το ενδιαφέρον της διεθνούς κινηματογραφικής αγοράς και σημαντικών ξένων μέσων ενημέρωσης.

Η ξεχωριστή κινηματογραφική ματιά πάνω στον μύθο του Φρανκ Σινάτρα, η ατμοσφαιρική αισθητική και οι δυνατές ερμηνείες του cast δημιούργησαν ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στις προβολές της ταινίας στις Κάννες, όπου επαγγελματίες του χώρου, αγοραστές και διεθνή media έδωσαν δυναμικό «παρών». Τις προβολές καθώς και το event που ακολούθησε κάλυψε φωτογραφικά το πρακτορείο Getty Images, ενώ η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Η επιτυχία της βραδιάς επιβεβαιώθηκε και από την ισχυρή δημοσιογραφική κάλυψη που ακολούθησε, καθώς διεθνή μέσα και επαγγελματικές κινηματογραφικές πλατφόρμες αναφέρθηκαν στην εκδήλωση και στην αυξανόμενη δυναμική της ταινίας στην παγκόσμια αγορά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αποκλειστική αναφορά του διεθνούς κινηματογραφικού μέσου The Hollywood Reporter, το οποίο αποκάλυψε τη συμφωνία της Hannover House και της Hemdale Film Corporation με την Crisis Cinema για την απόκτηση των δικαιωμάτων διανομής του Sinatra! Eternity στη Βόρεια Αμερική.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συμφωνία πραγματοποιήθηκε ήδη από την πρώτη ημέρα του κινηματογραφικού market των Καννών, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η ταινία στη διεθνή αγορά.

Στο ίδιο δημοσίευμα επισημαίνεται πως η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Michael Madsen, Rico Simonini και Eric Roberts, προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει σε κινηματογραφικές αίθουσες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά από τη Hannover House και τη Hemdale Film Corporation, ανοίγοντας έναν σημαντικό νέο κύκλο διεθνούς διανομής για την παραγωγή.

Καθοριστικό ρόλο στη συμφωνία και στη διεθνή προώθηση της ταινίας έχει ο Eric Parkinson, CEO της Hannover House και της Hemdale Films, ο οποίος δήλωσε πως το Sinatra! Eternity διαθέτει σημαντική εμπορική προοπτική τόσο για κινηματογραφική διανομή όσο και για streaming πλατφόρμες.

Παράλληλα, διεθνή δημοσιεύματα ανάμεσα τους και το δημοσίευμα του Associated Press μέσω του EIN Presswire, αναφέρθηκαν στις κατάμεστες προβολές της ταινίας στις Κάννες, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από το κοινό και τους επαγγελματίες του χώρου, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή δυναμική του project.

Με ένα εντυπωσιακό και πολυσυλλεκτικό κοινό, η ταινία συνεχίζει τη διεθνή της πορεία δημιουργώντας ισχυρό αποτύπωμα στην παγκόσμια κινηματογραφική αγορά.

Το Sinatra! Eternity, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαθεοδώρου και Michael Oblowitz και παραγωγή της Crisis Cinema, συνεχίζει έτσι το ταξίδι του από την Ελλάδα προς την Κύπρο & την διεθνή κινηματογραφική αγορά, μεταφέροντας ένα ισχυρό ελληνικό δημιουργικό αποτύπωμα σε ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα παγκοσμίως.