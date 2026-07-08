Οι μαγικές, δροσερές βραδιές του Σινεμά με Θέα επιστρέφουν και φέτος και μας υπόσχονται μοναδικές κινηματογραφικές αποδράσεις, με υπέροχες ταινίες στο πιο αγαπημένο θερινό σινεμά της Θεσσαλονίκης, το Σινεμά με Θέα!

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στήνουν από τις 24 Αυγούστου για δωδέκατη συνεχή χρονιά το καλύτερο θερινό σινεμά, στο πιο όμορφο σημείο της πόλης, την οροφή του κτηρίου Μ2 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, με την υπέροχη θέα στον Θερμαϊκό Κόλπο. Το «Σινεμά με Θέα», το αγαπημένο θερινό στέκι των σινεφίλ, ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2015 και αποτελεί την πιο αγαπημένη πρόταση εξόδου.

Οι φετινές προβολές περιλαμβάνουν πέντε επιλεγμένες ταινίες από τη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή, ανάμεσά τους η βραβευμένη με τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών «Ένα απλό ατύχημα» του Τζαφάρ Παναχί, το κοινωνικό δράμα «Δυστυχώς βρίζω» του Κερκ Τζόουνς, η ρομαντική κομεντί «Θα φύγω μια μέρα» της Αμελί Μπονέν, το συγκινητικό «Οδός Μάλαγα» της Μαριάμ Τουζανί και το «Το μεγαλείο» του Πάολο Σορεντίνο.

Το πρόγραμμα των προβολών έχει ως εξής:

* 24-26 Αυγούστου: «Ένα απλό ατύχημα»

* 31 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου: «Δυστυχώς βρίζω»

* 7-9 Σεπτεμβρίου: «Θα φύγω μια μέρα»

* 14-16 Σεπτεμβρίου: «Οδός Μάλαγα»

* 21-23 Σεπτεμβρίου: «Το μεγαλείο»

Όλες οι προβολές ξεκινούν στις 21:00. Οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται στα 6 ευρώ (γενική είσοδος) και 5 ευρώ (εκπτωτικό), με προπώληση στα εκδοτήρια του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΜΜΘ.