Στον ιστορικότερο κινηματογράφο της Αθήνας, το STUDIO new star art cinema, το φως χαμηλώνει για να ακουστεί η σιωπή.

Το σινεμά του Carl Theodor Dreyer δεν υψώνει τη φωνή του. Επιμένει. Παρατηρεί. Δοκιμάζει τα όρια της πίστης, της αγάπης, της ενοχής και της ανθρώπινης αντοχής.

Οι εικόνες του δεν εξηγούν. Περιμένουν. Τα πρόσωπα κοιτούν τον θεατή σαν να ζητούν κρίση, κατανόηση ή απλώς παρουσία.

Από το φασματικό Vampyr έως το συγκλονιστικό Το πάθος της Ζαν Ντ’ Αρκ, από το μεταφυσικό O Λόγος έως τη λιτή, αμείλικτη ωριμότητα της Γερτρούδη και τις σκοτεινές Μέρες Οργής, το έργο του Dreyer μοιάζει να γεννιέται ξανά σε κάθε προβολή.

Παράλληλα, στις αίθουσες από τις 19 Φεβρουαρίου για πρώτη φορά, 100 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή, το “Master of the House-Τίμα τη γυναίκα σου”, η διεισδυτική κοινωνική του ταινία, από τη New Star. Ένα φιλμ απλό στην επιφάνεια, ριζοσπαστικό στον πυρήνα του.

Πρόγραμμα Προβολών

«VAMPYR» (Κ15)

ΠΕΜΠΤΗ 12/2, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/2 στις 15:00 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5 ΕΥΡΩ

«Ο ΛΟΓΟΣ » (Κ15)

ΠΕΜΠΤΗ 12/2 στις 16:30 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5 ΕΥΡΩ

«ΓΕΤΡΟΥΔΗ» (Κ15)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/2 στις 16:30 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5 ΕΥΡΩ

«ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΖΑΝ ΝΤ’ ΑΡΚ» (Κ15)

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2 στις 14:30 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5 ΕΥΡΩ

«ΜΕΡΕΣ ΟΡΓΗΣ» (Κ15)

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2 στις 16:30 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5 ΕΥΡΩ

KAI ΑΠΟ ΤΙΣ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:

MASTER OF THE HOUSE – ΤΙΜΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΟΥ, η διεισδυτική ταινία του Carl T Dreyer στους κινηματογράφους από τη New Star 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ

VAMPYR

Vampyr- 1932

Σύνοψη

Ο Allan Grey, νεαρός μελετητής του αποκρυφισμού, φτάνει σε ένα απομονωμένο χωριό όπου παράξενες σκιές, φευγαλέες μορφές και μια σκοτεινή παρουσία αποκαλύπτουν μια αρχαία κατάρα. Μια βρικόλακας στοιχειώνει τους κατοίκους, οδηγώντας τον Grey σε έναν εφιαλτικό κόσμο ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα, όπου ζωή και θάνατος συγχέονται μέσα σε μια υπνωτική ατμόσφαιρα τρόμου.

Η πιο παράξενη και αισθητικά από τις πιο εξεζητημένες ταινίες του μεγάλου Καρλ Ντράγιερ. Ο χειρισμός του μύθου του βαμπίρ με όρους σεξουαλικότητας και ερωτισμού, η ιδιαίτερη ονειρική ατμόσφαιρα καθώς και μια σειρά από απόκοσμες, μαγευτικές σκηνές συνθέτουν μία από τος σπουδαιότερες ταινίες αυτής της δεκαετίας. Αν και υπήρξε η πρώτη ομιλούσα ταινία του Ντράγιερ εντούτοις φαίνεται σαν βωβή, εξαιτίας των λιγοστών ήχων και της χρήσης των μεσότιτλων που περιγράφουν τα των βρικολάκων

Ο ΛΟΓΟΣ

Ordet – 1955

Σύνοψη

Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια αγροτική οικογένεια στη Δανία (1925): ο πατριάρχης Morten Borgen και οι τρεις γιοι του—Mikkel, Inger, Anders και ο θρησκευτικά ακραίος Johannes.

Τεταμένοι οικογενειακοί δεσμοί, δογματικές συγκρούσεις και ένα αιφνίδιο θαύμα (η επανεκκίνηση της νεκρής Inger), οδηγούν σε θεαματική κάθαρση και συγχώρεση.

Το «Ordet» είναι κορυφαίο παράδειγμα «transcendental cinema» και «spiritual realism». Συνδέει τη σκληρή, ρεαλιστική λαϊκή δραματουργία με την ακαριαία αφήγηση εσωτερικών ψυχικών και μεταφυσικών εμπειριών. Οι ακαδημαϊκοί το μελετούν ως μια «δοκιμασία κινηματογραφικής συνέπειας» που σπάει τις συμβάσεις του ρεαλισμού, ενώ οι κριτικές το χαρακτηρίζουν ως βαθιά ψυχολογική και υπερβατική εμπειρία.

ΓΕΡΤΡΟΥΔΗ

GERTRUD (1964)

Σύνοψη

Το Gertrud αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που αρνείται να συμβιβαστεί στον έρωτα και στη ζωή. Παντρεμένη με έναν επιτυχημένο, αλλά συναισθηματικά απόντα πολιτικό, η Γερτρούδη θα επανασυνδεθεί με έναν παλιό της έρωτα και θα έρθει αντιμέτωπη με έναν νεότερο ποιητή. Σε όλες τις εκδοχές, η επιλογή της παραμένει αμετακίνητη: η απόλυτη αφοσίωση στον έρωτα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς διαπραγμάτευση.

Γυρισμένη με ακραία λιτότητα, μεγάλες σε διάρκεια σκηνές και σχεδόν πλήρη απουσία εξωτερικής δράσης, η ταινία μετατρέπει τον λόγο, τη σιωπή και το βλέμμα σε καθαρό κινηματογραφικό γεγονός.

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΖΑΝ ΝΤ’ ΑΡΚ

La passion de Jeanne d’ Arc – 1928

Σύνοψη

Γυρισμένη το 1928, η ταινία αποτελεί μοναδικό επίτευγμα στην ιστορία του σινεμά, τόσο σε μορφολογικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο.

Η ερμηνεία της Renée Jeanne Falconetti στον ρόλο της Ζαν ντ’ Αρκ θεωρείται μία από τις πιο καθηλωτικές ερμηνείες όλων των εποχών, απαθανατισμένη μέσα από τα εξπρεσιονιστικά κοντινά πλάνα του Dreyer. Χωρίς μουσική υπόκρουση (στην αυθεντική της κόπια) και με πλήρη αφαίρεση σκηνικού ρεαλισμού, η ταινία εστιάζει αποκλειστικά στα βασανισμένα πρόσωπα και τα μάτια: ένα δοξαστικό του ανθρώπινου πόνου και της πίστης.

Ο Δανός δημιουργός, με απόλυτη αυστηρότητα και ασκητική αισθητική, καταγράφει την τελευταία δίκη της Ζαν ντ’ Αρκ μέσα από αυθεντικά πρακτικά, υψώνοντας μια πνευματική εμπειρία με σχεδόν μυστικιστική ένταση.

Μέρες Οργής

Day of Wrath / Vredens dag – 1943

Σύνοψη

Στη Δανία του 17ου αιώνα, η νεαρή Άννα, δεύτερη σύζυγος του ηλικιωμένου πάστορα Αμπσαλόν, ερωτεύεται τον γιο του, Μάρτιν, την ώρα που μια δίκη μαγείας φουντώνει στην κοινότητα. Η σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία και τη θρησκευτική-κοινωνική καταστολή οδηγεί σε μια τραγική αλυσίδα γεγονότων.

Γυρισμένο κατά την περίοδο της ναζιστικής κατοχής της Δανίας, το φιλμ μεταπλάθει το νορβηγικό θεατρικό «Anne Pedersdotter» σε αυστηρό, λιτό κινηματογραφικό δράμα, όπου η πειθαρχία του κάδρου και το φως-σκοτάδι λειτουργούν ως ηθικό πεδίο μάχης. Ο Ντράγιερ τοποθετεί το πάθος απέναντι στην εξουσία (πολιτική, οικογενειακή, θρησκευτική), χωρίς ρητορικές, με ρυθμό βραδύ αλλά απολύτως μελετημένο.

Master of the House – Τίμα τη γυναίκα σου

Du skal ære din hustru – 1925

Ο Viktor Frandsen, αυταρχικός μικροαστός πατέρας, εξουθενώνει τη γυναίκα του Ida με την αδιαφορία και τη σκληρότητά του. Όταν μια ηλικιωμένη τροφός ανατρέπει τους ρόλους και τον αναγκάζει να ζήσει τη ζωή που επιβάλλει στους άλλους, ο Viktor έρχεται αντιμέτωπος με τη δική του ηθική γύμνια.

Η ταινία εξελίσσεται ως κοινωνικό δράμα με σαφή παιδαγωγική διάθεση, αλλά χωρίς μελοδραματικές υπερβολές. Ο Dreyer παρακολουθεί τη μεταμόρφωση του χαρακτήρα με αυστηρότητα, χιούμορ και βαθιά ανθρωπιστική ματιά, θέτοντας στο επίκεντρο τη θέση της γυναίκας, την εξουσία μέσα στην οικογένεια και την έννοια της αξιοπρέπειας.