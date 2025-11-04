Επιμέλεια: Σ. Κρανιώτη

Η ηθοποιός και σκηνοθέτις Κατερίνα Σιγάλα, η οποία δραστηριοποιείται καλλιτεχνικά στην Αμερική, έχει δημιουργήσει έναν επιτυχημένο κωμικό χαρακτήρα, το «Souvlaki Girl -Mrs Katina» και για πρώτη φορά θα κάνει το δικό της θεατρικό show στην Αμερική.

Ειδικότερα η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα παρουσιάζει τη νέα, χριστουγεννιάτικη εκδοχή της επιτυχημένης θεατρικής παράστασης «Το Σουβλάκι Girl», που επιστρέφει στις 20 Δεκεμβρίου για να σκορπίσει γέλιο, νοσταλγία και… λίγη μυρωδιά από τζατζίκι μέσα στις γιορτές!

Με φόντο την ελληνική ομογένεια και το αιώνιο χάσμα ανάμεσα στην παράδοση και τη νέα ζωή στο εξωτερικό, η παράσταση παντρεύει το χιούμορ με την ευαισθησία, την κουλτούρα της Ελλάδας με την καθημερινότητα της Αμερικής, και το χριστουγεννιάτικο πνεύμα με την αμεσότητα της λαϊκής μας ψυχής.

Μέσα από έξυπνους διαλόγους, ανατρεπτικούς χαρακτήρες και απρόσμενες καταστάσεις, το κοινό θα ταξιδέψει από το σουβλατζίδικο της γειτονιάς μέχρι τα στολισμένα προάστια της Αμερικής — εκεί όπου το «Merry Christmas» συναντά το «Καλά Χριστούγεννα»!

Σύλληψη / Σκηνοθεσία / Σενάριο: Κατερίνα Σιγάλα

Παραγωγή : The Wright Village in USA

Ηθοποιοί: Cheryl Davis, Mike Knoll, Scottie Preston

Πρεμιέρα: 20 Δεκεμβρίου 2025

Χώρος: The Wright Note Cafe

Ώρα: 7pm

Μια παράσταση γεμάτη μουσική, χορό, χιούμορ και καρδιά — γιατί οι γιορτές θέλουν χαμόγελο, κι αυτό το «σουβλάκι» σερβίρεται με μπόλικη αγάπη!