Μια ταινία που κάποτε έμοιαζε καταδικασμένη να μείνει στο συρτάρι κατάφερε τελικά να βρει τον δρόμο της προς τις κινηματογραφικές αίθουσες, σημειώνοντας μάλιστα ένα δυναμικό ξεκίνημα στο αμερικανικό box office.

Τρία χρόνια μετά την ξαφνική ακύρωσή της από τη Warner Bros., η ταινία «Coyote vs. Acme» πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στις αίθουσες της Βόρειας Αμερικής, συγκεντρώνοντας 15,5 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο της τριήμερο. Το φιλμ με τους ήρωες των Looney Tunes πήρε το «πράσινο φως» για τη μεγάλη οθόνη χάρη στην Ketchup Entertainment η οποία ανέλαβε τη διανομή του το 2025, σύμφωνα με το AP.

Πάντως στην κορυφή του box office για πέμπτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο βρίσκεται το «Spider-Man: Brand New Day» με 22,2 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Οι συνολικές εισπράξεις του φτάνουν πλέον τα 2,33 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, κατατάσσοντάς το ως την τέταρτη πιο εμπορική ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου.

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Το «Coyote vs. Acme», σε σκηνοθεσία του Ντέιβ Γκριν και σενάριο της Σάμι Μπερτς κατέλαβε τη δεύτερη θέση προβαλλόμενο σε 3.575 αμερικανικές αίθουσες. Το σενάριο βασίζεται σε σατιρικό άρθρο του Ίαν Φρέιζερ που δημοσιεύτηκε το 1990 στο περιοδικό The New Yorker, στο οποίο ο δημοφιλής Wile E. Coyote προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της εταιρείας Acme για ελαττωματικά προϊόντα. Στους κεντρικούς ρόλους συμμετέχουν οι Γουίλ Φόρτε, Τζον Σίνα, Λάνα Κόντορ και Έρικ Μπάουζα.

Το φιλμ είχε μπει στο συρτάρι από τη Warner Bros. Discovery το 2023, για λόγους φορολογικών διαγραφών, όπως συνέβη και με τα «Batgirl» και «Scoob! Holiday Haunt» που παραμένουν ακυκλοφόρητα.

«Το «Coyote vs. Acme» βρίσκεται επιτέλους και με μεγάλη επιτυχία στις αίθουσες», ανέφερε σε ανάρτησή του ο σκηνοθέτης την Παρασκευή. «Αυτό σημαίνει ένα πράγμα: ΝΙΚΗΣΑΜΕ».

Το άνοιγμά της είναι το κορυφαίο στην ιστορία της Ketchup Entertainment, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του «The Day the Earth Blew Up» του 2024 με 3,1 εκατ. δολάρια.

Στην τρίτη θέση υποχώρησε η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κατά την έβδομη εβδομάδα προβολής της, σημειώνοντας εισπράξεις 14,3 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ. Η παραγωγή της Universal Pictures παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής διεθνώς αποφέροντας επιπλέον 48,6 εκατομμύρια δολάρια το τριήμερο, με τις συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις να διαμορφώνονται στα 1,55 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στον αντίποδα, η περιπέτεια των 20th Century Studios/Disney «The Dog Stars» του Ρίντλεϊ Σκοτ, με πρωταγωνιστή τον Τζέικομπ Ελόρντι, δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Η ταινία που κόστισε πάνω από 70 εκατ. δολάρια περιορίστηκε στην πέμπτη θέση με 8 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 11,3 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς.

Οι 10 δημοφιλέστερες ταινίες του τριημέρου στο αμερικανικό box office σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Rentrak είναι:

1. «Spider-Man: Brand New Day», $22.2

2. «Coyote vs. Acme», $15.5 εκατ.

3. «The Odyssey», $14.3 εκατ.

4. «Insidious: Out of the Further», $10.1 εκατ.

5. «The Dog Stars», $8 εκατ.

6. «Buddy», $5.4 εκατ.

7. «The End of Oak Street», $5 εκατ.

8. «PAW Patrol: The Dino Movie», $4.9 εκατ.

9. «Mutiny», $2.8 εκατ.

10. «Tony», $2.2 εκατ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ