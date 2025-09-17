Μια παράσταση που πραγματεύεται τα μεγαλύτερα έργα του Αριστοφάνη σε μια ευφάνταστη ιστορία που θα ταυτιστούν οι θεατές θέλοντας να ανακαλύψουν τους Μύθους.

Ο Ήρωας μας, ο έφηβος Αριστοφάνης, συναντάει τους Αχαρνής και τις Εκκλησιάζουσες αλλά και πλάσματα μυθικά όπως Όρνιθες, Σφήκες, Νεφέλες αλλά και την ίδια τη Λυσιστράτη, κατακτώντας τη γνώση και τη δίψα για μάθηση και ζωή. Ο θεός Διόνυσος θα τον οδηγήσει στο μεγάλο Νόημα που τον έκανε να μείνουν τα έργα του στους αιώνες!

Μια παράσταση που δημιουργήθηκε για το Ηρώδειο με σκοπό να μας ταξιδέψει, με σεβασμό στον Αριστοφάνη, σε όλο το έργο και τον βίο του. Το Ίδρυμα «Το Σπίτι του Ηθοποιού» σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά με οικοδεσπότες έναν ξεχωριστό λαμπερό θίασο, που απαρτίζεται από πολύ αγαπημένους ηθοποιούς.

Τα μουσικά κομμάτια που ακούγονται στην παράσταση είναι σε σύνθεση των Σταμάτη Κραουνάκη, Χρήστου Λεοντή, Κωστή Μαραβέγια για τον Αριστοφάνη.

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης – Αναστάσης Δεληγιάννης

Κείμενο: Αναστάσης Δεληγιάννης

Παίζουν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Θανάσης Αλευράς, Κατερίνα Γερονικολού, Γιάννης Ζουγανέλης, Γεωργία Ζώη, Ελένη Καρακάση, Ελένη Κοκκίδου, Μαρία Κορινθίου, Άννα Κουτσαφτίκη, Λάκης Λαζόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Ευαγγελία Μουμούρη, Σπύρος Μπιμπίλας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Παναγιώτης Πετράκης, Δημήτρης Πιατάς, Φίλιππος Σοφιανός, Μαριάννα Τουμασάτου.

Στο ρόλο του νεαρού Αριστοφάνη ο Ρένος Ρώτας.

Μουσική επιμέλεια – Διεύθυνση ορχήστρας – πιάνο: Μάριος Καραμπότης

Ακουστική – ηλεκτρική κιθάρα: Πέτρος Σπυθουράκης

Κρουστά / τύμπανα: Κώστας Χριστοδούλου

Τσέλο: Έλσα Παπέλη

Φλάουτο: Σοφία Σερέφογλου

Στα χορικά: Αρετή Πασχάλη, Αλίκη Ζαχαροπούλου, Λευτέρης Βασιλάκης, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Σταύρος Βόλκος, Εύα Σταμάτη, Μαρία Κοσμάτου, Ιουλίτα Μωσαΐδου, Γιάννης Μαμωλής, Γεωργία Αμοργιαννιώτη, Κωνσταντίνος Ντατής, Στέργιος Ίλτσος, Γιώτα Πολύζου.

Βοηθός σκηνοθέτη: Ιωάννα Αγγελίδη

Σκηνικά / props: Γιώργος Λυντζέρης

Μουσική διδασκαλία: Εύα Σταμάτη

Οργάνωση παραγωγής: Άννα Φόνσου

Τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για του σκοπούς του Ιδρύματος «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Σπίτι του Ηθοποιού «…για τον Αριστοφάνη»

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης 21:00

Τιμές εισιτηρίων

VIP 85€

Α ζώνη 75€

Β ζώνη 65€

Γ ζώνη 55€

Δ ζώνη 45€

Ε ζώνη 35€

Ζ ζώνη 25€

ΑΜΕΑ 15€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/gia-ton-aristofani-to-spiti-tou-ithopoiou/

Τηλεφωνικά στο 210 9213310

Σε όλα τα καταστήματα Public