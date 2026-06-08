Το Stegi.Radio στήνει εκ νέου το booth του στο Πεδίον του Άρεως και μετατρέπει το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας στο απόλυτο open-air στέκι του Ιουνίου.
Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγοί και μουσικοί, δροσιστικά cocktails, καλοκαιρινή ενέργεια και ένα από τα πιο ωραία ηλιοβασιλέματα της πόλης δίνουν τον τόνο. Ηλεκτρονική μουσική, house, UK club, jazz, funk, soul, πειραματικοί ήχοι και μουσικές από όλο τον κόσμο μπλέκονται σε ένα soundtrack φτιαγμένο για καλοκαίρι στην πόλη.
Έναν χρόνο μετά τα Plasmata 3, το booth του Stegi.Radio βάζει ξανά μουσική στο μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας.
Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, ο διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός της Στέγης στήνει ένα 15ήμερο φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο, με περισσότερους από 60 DJs, παραγωγούς και μουσικούς, αλλά και την πρώτη του συνεργασία με δύο σημαντικά web radios της σύγχρονης μουσικής σκηνής: το Kiosk Radio από τις Βρυξέλλες και το The Lot Radio από τη Νέα Υόρκη.
Για δύο εβδομάδες, DJs και selectors δίνουν νέο ρυθμό στα απογεύματα του Ιουνίου, με απρόσμενες μουσικές συναντήσεις, φρέσκες φωνές και ήχους από διαφορετικές σκηνές.
Από την ηλεκτρονική μουσική και τη house έως την πειραματική σκηνή και από την jazz, τη funk και τη soul έως τους ήχους της UK club κουλτούρας, το Stegi.Radio: Live from the Park ανοίγει ένα ηχητικό πεδίο που συνδέει την Αθήνα με τον κόσμο.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Stegi.Radio με το TMLab, μία ημέρα του φεστιβάλ θα διαμορφωθεί από το πρόγραμμα TMLAB Curators, ενώ ένα σαββατοκύριακο θα είναι αφιερωμένο στο African Voices, με ομιλίες, χορό και ζωντανές εμφανίσεις – ανάμεσά τους οι Sisso & Maiko – καθώς και DJ sets από καλλιτέχνες όπως οι Jyoty, Awesome Tapes from Africa και Coco Maria.
Το φετινό Stegi.Radio: Live from the Park σηματοδοτεί επίσης την πρώτη συνεργασία του Stegi.Radio με δύο από τους σημαντικότερους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς διεθνώς: το Kiosk Radio από τις Βρυξέλλες και το The Lot Radio από τη Νέα Υόρκη.
Από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου, οι τρεις σταθμοί παρουσιάζουν ένα κοινό lineup με residents και συνεργάτες τους, ανάμεσά τους ο Aquiles Navarro, η Deena Abdelwahed, ο RHR, ο Toribio και το ανερχόμενο αστέρι της αθηναϊκής σκηνής, kvadosh.
Η πρώτη μέρα του Stegi.Radio: Live from the Park ανοίγει με την Katia και το ιδιαίτερο μείγμα της από jazz, dub και electronica, συνεχίζει με τον Γιώργο Ράλλη και τη world fusion/dub διάθεσή του και κλείνει με τον Lefto Early Bird του Kiosk Radio, που ανεβάζει την ένταση με funk grooves και ηλεκτρονικούς ήχους.
Το Σάββατο 13 Ιουνίου, η Σοφία Στεργίου κάνει μια ατμοσφαιρική αρχή με τις shoegaze/downtempo επιλογές της, το βράδυ πέφτει με τη βαθιά dub και bass του A.Square και το φινάλε δίνεται με τους hiplife και boogie ρυθμούς των Awesome Tapes From Africa.
Την Κυριακή 14 Ιουνίου το δυναμικό b2b των Sardos97 και AlphaMob φέρνει στο πάρκο τους βρόμικους ρυθμούς του Memphis phonk και του Southern hip-hop, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν το μείγμα παραδοσιακής και ηλεκτρονικής μουσικής του Τάσου Στάμου και οι χορευτικές global club επιλογές της Urok Shirhan.
Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου από την alternative electronica της Reina και τις εκλεκτικές επιλογές της Retrograde Days, το πρόγραμμα ταξιδεύει στους dub και reggae ήχους του Jay Glass Dubs και κλείνει με ένα listening session του Γιάννη Πετρίδη με τίτλο «Μια βραδιά στο πάρκο με τους Dead Can Dance».
Πρόγραμμα
Παρασκευή 12 Ιουνίου
19:00 | Katia
20:00 | Γιώργος Ράλλης
21:00 | Lefto Early Bird
Σάββατο 13 Ιουνίου
19:00 | Σοφία Στεργίου
20:00 | A.Square
21:00 | Awesome Tapes from Africa
Κυριακή 14 Ιουνίου
19:00 | Sardos97 b2b AlphaMob
21:00 | Τάσος Στάμου
22:00 | Urok Shirhan
Δευτέρα 15 Ιουνίου
19:00 | Reina
20:00 | Retrograde Days
21:00 | Jay Glass Dubs
22:00 | Γιάννης Πετρίδης, Μια βραδιά στο πάρκο με τους Dead Can Dance
Τρίτη 16 Ιουνίου
19:00 | Hatem Imam
21:00 | The Beirut Groove Collective
Τετάρτη 17 Ιουνίου
19:00 | Στέλιος Λαλούσης
20:00 | Chris OD
21:00 | Kuttura DJs
22:00 | Jim Captain
Πέμπτη 18 Ιουνίου / Επιμέλεια: Κατερίνα Γναφάκη (TMLAB)
19:00 | Eliana Otta [Listening Session]
20:00 | Μυρσίνη Καλλέ [Live]
20:30 | Apu Nanu [Live]
21:00 | Raed Raees
22:00 | dj p€gga$u$
Παρασκευή 19 Ιουνίου
19:00 | Black Athena
20:00 | manliketank
21:00 | Jyoty
Σάββατο 20 Ιουνίου
African Voices x STEGI.RADIO
17:30 | Εργαστήριο για παιδιά με την «Ομάδα Αερικό»
19:00 | African Voices: “Who We Are Today”
Ομιλητές: Γεράσιμος Μακρής, Αιμίλιος Τσεκένης και μέλη των κοινοτήτων από την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Γουινέα, το Καμερούν, το Κονγκό, το Μάλι, την Μπουρκίνα Φάσο, τη Σενεγάλη και τη Σιέρα Λεόνε
Συντονισμός: Βασιλική Μαυρίδη
21:00 | Scorpio Qveen & Geo
Κυριακή 21 Ιουνίου
African Voices x STEGI.RADIO
19:00 | Kélenya Band & Friends | Μουσική Διεύθυνση: Toumany Diawara
19:00 – 19:45 | 1ο Μέρος – Φωνητικά, balafon & ngoni: Jane Njeri Kiigi Mwaura, Jeffrey Diop, Ismaël Camara, Toumany Diawara
19:45 – 21:30 | 2ο Μέρος – Κρουστά, φωνητικά & χορός: Toumany Diawara, Daouda Conteh, Ndioba Ngom, Ismaël Camara, Yorro Keita, Jeffrey, Fatim Berthe, Tiéblé “Vieux” Diarra
21:30 | Sisso & Maiko [Live]
Δευτέρα 22 Ιουνίου
19:00 | Μαρία Παππά
20:00 | Laventia
21:00 | Terra Exotica
22:00 | mint + +
Τρίτη 23 Ιουνίου
19:00 | dr orange
20:00 | Dimitra Zina
21:00 | Coco Maria
Τετάρτη 24 Ιουνίου
19:00 | Papaioannou (Method to the Madness)
20:00 | Niclas Gillich
21:00 | Nausicaä
22:00 | Runner
Πέμπτη 25 Ιουνίου
19:00 | Half Side Ace
20:00 | Tash LC [Listening Session]
21:00 | Miss Trouli
22:00 | Christian Disko
STEGI.RADIO x Kiosk Radio x The Lot Radio
Παρασκευή 26 Ιουνίου
19:00 | Ayanna Heaven [The Lot Radio]
20:30 | kvadosh [STEGI.RADIO]
21:30 | Deena Abdelwahed [STEGI.RADIO]
Σάββατο 27 Ιουνίου
19:00 | Aquiles Navarro [Kiosk Radio]
20:00 | Lovie [The Lot Radio]
21:00 | Toribio [The Lot Radio]
Κυριακή 28 Ιουνίου
19:00 | io [STEGI.RADIO]
20:00 | Cheyanne Hudson [Kiosk Radio]
21:00 | RHR [STEGI.RADIO]