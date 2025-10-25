Το τελευταίο «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο λένε αυτή την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών φίλοι και συγγενείς.

Η σορός του εμβληματικού Έλληνα τραγουδοποιού που, έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης (21/10), βρισκόταν από το πρωί του Σαββάτου (25/10) στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να αποτίσει φόρο τιμής στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Η σορός του μετά τις 11.30 το πρωί μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

Ο Διονύσης Σαββόπουλος άφησε μεγάλη κληρονομιά τη μουσική και τα τραγούδια του που καθόρισαν την ταυτότητα μιας ολόκληρης γενιάς.