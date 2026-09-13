Ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα διαφορετικό από τα άλλα, γεμάτο συναίσθημα, νότες και σιωπή, επεφύλασσε ο ΠαπαΣτρατής για τον πολυαγαπημένο του φίλο και πολυετή συνεργάτη, Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο δεξιοτέχνης μουσικός, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος βιολιστής που πίστεψε και στάθηκε ακλόνητος στο πλευρό του δημοφιλούς ερμηνευτή ήδη από τα πρώτα, δειλά του βήματα στον χώρο, επέλεξε να του πει το «ύστατο χαίρε» μέσα από την τέχνη που τους ένωσε: παίζοντας με το βιολί του.

Ήταν μια στιγμή τεράστιας συναισθηματικής φόρτισης, ένα καταφύγιο κοινών αναμνήσεων και βαθιάς αγάπης, που επισφράγισε μια ειλικρινή φιλία δεκαετιών. Άλλωστε, όπως αποδείχθηκε μέσα από αυτή την τρυφερή κίνηση, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που δεν μπορείς να τους αποχαιρετήσεις με απλά λόγια. Τους αποχαιρετάς μόνο με μουσική.

Το βίντεο του ΠαπαΣτρατή: