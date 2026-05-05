Όταν ο Κρίστοφερ Νόλαν αποφασίζει να καταπιαστεί με το έπος του Ομήρου, ξέρουμε από πριν ότι δεν θα δούμε μια ακόμη «ταινία με σπαθιά». Η «Οδύσσεια» είναι ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα της καριέρας του και το νέο τρέιλερ, το οποίο έκανε πρεμιέρα στην εκπομπή του Stephen Colbert, μας δίνει μια γερή δόση από αυτό που έρχεται. Δεν είναι απλώς μια διασκευή, είναι ο κόσμος του Ομήρου μέσα από τη σκοτεινή και επιβλητική ματιά ενός δημιουργού που λατρεύει τις προκλήσεις.

Η επιλογή των προσώπων προμηνύει ερμηνείες βάθους. Ο Ματ Ντέιμον ενσαρκώνει έναν Οδυσσέα που δείχνει τη φθορά και την αποφασιστικότητα ενός ανθρώπου που παλεύει ενάντια στους θεούς. Απέναντί του, ο Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του Αντίνοου, φαίνεται να υφαίνει τη δική του σκοτεινή πλεκτάνη για τον θρόνο της Ιθάκης, προσθέτοντας μια ένταση που ηλεκτρίζει την οθόνη.

Η γυναικεία παρουσία στην ταινία είναι εξίσου επιβλητική: Η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, η προσωποποίηση της υπομονής και της αξιοπρέπειας. Η Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη, με πλάνα που κόβουν την ανάσα και αναδεικνύουν τον μυστικισμό της αρχαίας μάγισσας.

Ο Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος, που αναζητά τη δική του ταυτότητα στη σκιά του πατέρα του ενώ η εμφάνιση του Άργου, του πιστού σκύλου του Οδυσσέα, προσθέτει μια νότα συγκίνησης που υπενθυμίζει ότι πίσω από τα εφέ κρύβεται μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία.

Η IMAX αισθητική συναντά τη μυθολογία

Αν κάτι ξέρει να κάνει καλά ο Νόλαν, είναι το οπτικό υπερθέαμα. Η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, και αυτό φαίνεται σε κάθε δευτερόλεπτο του τρέιλερ.

Βλέπουμε για πρώτη φορά τον Κύκλωπα σε όλο του το μεγαλείο (και τον τρόμο), ενώ οι σκηνές από τη σφαγή της Τροίας και τη μάχη με τους Λαιστρυγόνες θυμίζουν πολεμικό έπος που δεν χωράει στην οθόνη ενός υπολογιστή. Από τις απόκοσμες Σειρήνες μέχρι το τρικυμιώδες και απόκοσμο Αιγαίο, ο Νόλαν φαίνεται να έχει δημιουργήσει κάτι που δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα.

