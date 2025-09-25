Η Ομάδα Θεατρείς παρουσιάζει για πρώτη φορά το έργο του Γιάννη Παπάζογλου, «Το ταγκό των Χαμένων Ονείρων» από την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή στο Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής.

Σε ένα καφκικό δυστοπικό περιβάλλον ο άνεργος Έκτορας προσλαμβάνεται από την Εταιρεία για μία άκρως εμπιστευτική εργασία. Όμως ποια είναι στην πραγματικότητα η Εταιρεία; Ποιο θα είναι το αντικείμενο της εργασίας του; Και ποια είναι ακριβώς τα καθήκοντα του Άγη, που είναι ο σύνδεσμος με την Εταιρεία;

«Η Εταιρεία θα εξειδικεύσει. Τα πάντα εν σοφία ποιεί….»

Μέσα σε μία εγκαταλελειμμένη αποθήκη, ο Έκτορας θα κληθεί να μεταφέρει όλη τη ζωή του, την πρώτη και τελευταία αγάπη της ζωής του, τη Βέρα, τις αναμνήσεις του, τα όνειρα που χάθηκαν σε ένα μπαρ κάποια βραδιά με συνοδεία τζιν τόνικ και ταγκό. Και ίσως βρει τη δύναμη που δεν είχε ποτέ, τη δύναμη να αντισταθεί και να διεκδικήσει την αξιοπρέπεια του και την ελευθερία του.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Μαριλένα Μοραγλή

Βοηθός Σκηνοθέτη : Ευδοκία Κατερινιού

Κινησιολογία: Νατάσα Παπαμιχαήλ

Μάσκες / Ειδικά Κοστούμια: ΜαριλέναΜοραγλή

Πρωτότυπη μουσική / Επεξεργασία ήχου: Νίκος Ιωάννου

Σχεδιασμός φώτων: Σάββας Σουρμελίδης

Βίντεο / Επεξεργασία εικόνας : Νίκος Παγωνάκης

Φωτογραφίες: Πάνος Ζουλάκης

Επεξεργασία εικόνων / Σχεδιασμός Αφίσας/banner: Μαρία Σκιαδά

Παίζουν οι ηθοποιοί: (με αλφαβητική σειρά): Άπος Κυπραίος, Δημήτρης Κωνσταντέλης, Μαριλένα Μοραγλή

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Κάθε Παρασκευή στις 20.30 μ.μ.

Προπώληση : https://www.ticketservices.gr/event/theatro-vafeio-to-tango-ton-xamenon-oneiron/?lang=el

Τιμές εισιτηρίων, Κανονικό 15 ευρώ, Μειωμένο 12 , ατέλεια 8ευρώ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2103425637.

Σχετικά με τον συγγραφέα

Ο Γιάννης Παπάζογλου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων και Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Διαχείρισης «ΘΕΣΠΙΣ».

Έχει γράψει πάνω από 20 θεατρικά έργα, με παραστάσεις των περισσότερων από αυτά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό :

Νυχτερινή Πολιορκία (Αθήνα 1992-1993), Διαδρομή σε Λευκό Τοπίο (κρατικό βραβείο Θεατρικού έργου 1989, Αθήνα 1993-1994), Η Γυναίκα και ο Σκύλος (μονόπρακτο, Αθήνα 1193-1995), Ο Τόπος του Εγκλήματος (Αθήνα, 1996-1997), Ο Χορός των Φαντασμάτων (Αθήνα 1999-2000), Εξώριστοι (κρατικό βραβείο Θεατρικού έργου 2004 – Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2006,2008, 2021, 2022), Ταξίδι στην Έρημο (Κρατικό Θέατρο Β. Ελλάδος 2007-2008), Σπασμένη Κούκλα (Αθήνα 2011-2012), Το Κόκκινο Χρώμα της Μνήμης (Αθήνα 2012-2013), Η Εποχή της Σκουριάς (Αθήνα 2017-2018), Κάποτε ένας Πυροβολισμός (Αθήνα 2018-2019), Πρωσοπείο (Νάπολη 2018-2019), Προς Βορρά (Νάπολη/Αθήνα 2019-2020), VIVA LA MOUERTE (Αθήνα 2022-2023), Το Ταγκό των Χαμένων Ονείρων (Αθήνα 2025), Εκτροφείο Τεράτων (Αθήνα 2025), Η Βροχή Μέσα της (άπαιχτο), O Κόκκινος Ιπποπότμαμος (άπαιχτο), Ο Λυγμός των Σκυλιών (άπαιχτο), Θραύσματα Μνήμης (άπαιχτο), Ο Βασιλιάς Γυμνός (άπαιχτο).

Λίγα λόγια για την Ομάδα Θεατρείς

Η θεατρική ομάδα Θεατρείς γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Ιδρυτικά της μέλη 3 φίλοι, ο Δημήτρης Κωνσταντέλης, ο Άπος Κυπραίος και η Μαριλένα Μοραγλή που, αν και η σχέση τους χρονολογείται από παλιά, τον Νοέμβριο του 2019, ξανασυναντήθηκαν στη σκηνή ενός θεάτρου, μια συνάντηση που έμελλε να είναι καθοριστική για την καλλιτεχνική τους πορεία.

Ενωμένοι από την αγάπη τους για το θέατρο και την αληθινή διάθεση για εξερεύνηση στους δρόμους που αυτό ανοίγει, αποφάσισαν να αφιερώσουν χρόνο και ψυχή και όση φαντασία διαθέτουν, για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, να μιλήσουν για τους προβληματισμούς τους, να “παίξουν” τους ρόλους που ονειρεύτηκαν και να ζήσουν πάνω στη σκηνή όλες τις ζωές που δε θα χωρούσαν στη μία ανθρώπινη ζωή τους. Γιατί αυτό είναι το μαγικό με την τέχνη του ηθοποιού.

Έτσι οδηγήθηκαν στην πρώτη τους δημιουργία, την παράσταση «Αυτοί και τα Παντελόνια τους», τη θεατρική σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2022-2023, ένα καυστικό σχόλιο για τον τρόπο που οι άνθρωποι κρίνουν τους άλλους αλλά και τους εαυτούς τους από το «παντελόνι» που φοράνε. Η δεύτερη δουλειά τους, ένα γνώριμο και κλασικό κείμενο,“Ο Επιθεωρητής Έρχεται», ανέβηκε με επιτυχία για δύο συνεχόμενες σεζόν και είχε ως θέμα του την ατομική ευθύνη, την ευθύνη που έχει ο καθένας από μας για το διπλανό του, ή που θα έπρεπε να έχει.

Η φετινή δουλειά τους «Το Ταγκό των Χαμένων Ονείρων», φέρει και πάλι το στίγμα του κοινωνικού τους προβληματισμού με ένα έργο που μιλάει για την καταπίεση της εξουσίας, τη σημασία της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης, την ανάγκη του ανθρώπου να ονειρεύεται και να φτιάχνει το δικό του παραμύθι ως έξοδο κινδύνου από το ζώφο.

Στόχος μας, όπως και στην προηγούμενη δουλειά μας, είναι να κάνουμε το κοινό μας να διασκεδάσει και να ονειρευτεί, αλλά και να φύγει από το θέατρο κουβαλώντας κάτι παραπάνω, μια σκέψη, μια ελπίδα, έναν προβληματισμό ίσως, ώστε αυτός ο κόσμος να γίνει λίγο καλύτερος.