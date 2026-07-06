Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο βρέθηκαν σήμερα το πρωί, Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κοιμητήριο Ζωγράφου, όπου είπαν το τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό Τζένη Ζαχαροπούλου.

Η αγαπημένη καλλιτέχνις άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 85 ετών. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή την Πέμπτη 2 Ιουλίου, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο.

Ανάμεσα σε όσους παρευρέθηκαν στην κηδεία ήταν η Άννα Φόνσου, η οποία είχε εκφράσει δημόσια τη θλίψη της με μια συγκινητική ανάρτηση μόλις πληροφορήθηκε το δυσάρεστο γεγονός. Το «παρών» έδωσε επίσης και ο Σπύρος Μπιμπίλας, ενώ πολλοί φίλοι, συνάδελφοι και θαυμαστές απέτισαν φόρο τιμής στέλνοντας στεφάνια.