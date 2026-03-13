Το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαρίνο

Φωτογραφίες – Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν αυτή την ώρα με βαθιά συγκίνηση τον σπουδαίο Γιώργο Μαρίνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του μια λαμπρή πορεία και μια ανεξίτηλη σφραγίδα στην ελληνική ψυχαγωγία.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στο Κοιμητήριο της Βούλας, μέσα σε ένα κλίμα σεβασμού και διακριτικότητας. Όπως ήταν και η επιθυμία του ίδιου του καλλιτέχνη, το τελευταίο «αντίο» πραγματοποιείται σε στενό οικογενειακό κύκλο, με τους δικούς του ανθρώπους να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία, τιμώντας τη μνήμη του ανθρώπου που άλλαξε για πάντα τα δεδομένα της εγχώριας σόουμπιζ.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις συγγενών του Γιώργου Μαρίνου: «Ήταν πολύ δυσαρεστημένος»

«Ενώ εμπιστεύτηκε κάποια οικογένεια να τον προσέχουνε, εκείνοι μας ειδοποίησαν ότι έπρεπε να τον πάνε σε δημόσιο γηροκομείο. Εμείς είπαμε ότι κανένας μας δεν υπογράφει, μπορούμε να τον φροντίσουμε- όλη η οικογένεια- γιατί είμαστε πάρα πολύ δεμένοι αλλά εκείνη τη στιγμή κάποια εξαιρετική κυρία βρέθηκε, εφοπλίστρια, η οποία βοήθησε πολύ και ανέλαβε το κόστος…Ήταν πολύ δυσαρεστημένος. Είναι η πικρία θέλαμε όλοι πάρα πολύ να τον φροντίσουμε και δυστυχώς εκείνος επέλεξε αυτό και παρακάλαγε όλοι να είναι ευτυχής η επιλογή αλλά δεν ήταν».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπάζογλου για τον Γιώργο Μαρίνο:

