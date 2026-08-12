Σε βαρύ κλίμα οδύνης, η οικογένεια, οι φίλοι, αλλά και εκπρόσωποι του πολιτικού και πολιτιστικού κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, τον Στέλιο Ράμφο. Ο σπουδαίος συγγραφέας και φιλόσοφος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη πνευματική κληρονομιά.

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν εκατοντάδες πολίτες, επώνυμοι και ανώνυμοι, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον μεγάλο διανοητή. Ανάμεσα σε αυτούς που έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν βρέθηκαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, οι δημοσιογράφοι Βίκη Φλέσσα, Σταύρος Θεοδωράκης και Θανάσης Λάλας, καθώς και οι καταξιωμένοι σκηνοθέτες Γιάννης Σμαραγδής και Στάθης Λιβαθινός.

Τον βαθύ σεβασμό τους εξέφρασαν, μέσω καταθέσεων στεφάνων, κορυφαίοι πολιτειακοί και πολιτικοί παράγοντες της χώρας. Συγκεκριμένα, στεφάνια στη μνήμη του εκλιπόντος απέστειλαν: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Μητσοτάκη, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο Στέλιος Ράμφος κατατάσσεται αδιαμφισβήτητα στους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες διανοούμενους. Διαθέτοντας σπάνια γνώση της αρχαίας, αλλά και της νεότερης φιλοσοφίας, ξεχώρισε για το ανήσυχο πνεύμα και τον οξυδερκή, συχνά παρεμβατικό του λόγο. Η έντονη παρουσία του στα δημόσια πράγματα, σε συνδυασμό με το εξαιρετικά πλούσιο και πρωτότυπο συγγραφικό του έργο, διαμόρφωσαν έναν μοναδικό άξονα σκέψης που τον έχει εδραιώσει ως μια από τις κορυφαίες μορφές της σύγχρονης Ελλάδας.