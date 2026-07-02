Στην τελική ευθεία πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα, η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμη εντυπωσιακό τρέιλερ για την ταινία «Οδύσσεια». Η πολυαναμενόμενη παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει στη μεγάλη οθόνη το κλασικό ομηρικό έπος και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος υποδύεται τον Οδυσσέα. Μετά την πτώση της Τροίας, ο ήρωας ξεκινά ένα μακρύ και εξαιρετικά επικίνδυνο ταξίδι επιστροφής προς την πατρίδα του, την Ιθάκη. Στη διαδρομή του έρχεται αντιμέτωπος με θεϊκές παρεμβάσεις, ναυάγια και κάθε είδους πειρασμούς, ενώ καλείται να αντιμετωπίσει μυθικά όντα όπως ο Κύκλωπας Πολύφημος και οι Σειρήνες, με απώτερο σκοπό την επανένωση με την Πηνελόπη και τον γιο του, Τηλέμαχο.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης είχε δηλώσει τον Απρίλιο ότι «δεν πρόκειται απλώς για μια ιστορία, αλλά για την ίδια την Ιστορία», υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου, το οποίο σκηνοθετεί και για το οποίο υπογράφει και το διασκευασμένο σενάριο.

Το εντυπωσιακό καστ της ταινίας περιλαμβάνει επίσης τους Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου, Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοος, Λουπίτα Νιόνγκο στους ρόλους της Ωραίας Ελένης και της Κλυταιμνήστρας, Ζεντάγια ως θεά Αθηνά, Χίμες Πατέλ ως Ευρύλοχος, Μία Γκοθ ως Μελανθώ, Τζον Λεγκουιζάμο ως Εύμαιος, Τζον Μπέρνθαλ στο ρόλο του Μενέλαου, Μπένι Σάφντι ως Αγαμέμνονας και Έλιοτ Πέιτζ στον ρόλο του Σίνωνα, του Έλληνα στρατιώτη που έπεισε τους Τρώες να δεχθούν τον Δούρειο Ίππο στην πόλη.

Ακόμη εμφανίζονται οι Μπιλ Ίργουιν, Σαμάνθα Μόρτον, Τζέσι Γκαρσία, Γουίλ Γιουν Λι, Ράφι Γκάβρον, Σάιλο Φερνάντες, Κόρεϊ Χόκινς, Νικ Ε. Ταραμπέι, Τζίμι Γκονζάλες, Μορίς Κομπτ, Μάικλ Βλάμις, Ίντο Γκόλντμπεργκ, Τζος Στιούαρτ, Ράιαν Χερστ, ‘Αντονι Μολινάρι, Τζόβαν Αντέπο, Λόγκαν Μάρσαλ-Γκριν, Τζέιμς Ρεμάρ, Τράβις Σκοτ, Σον Έιβερι και Ίαν Κάσελμπερι.

Με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια η «Οδύσσεια» είναι η πρώτη κινηματογραφική παραγωγή στην ιστορία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Τα γυρίσματά της διήρκεσαν 91 ημέρες και πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες, ανάμεσα στις οποίες, στην Ελλάδα, την Ιταλία, το Μαρόκο και την Ισλανδία, σύμφωνα με το Geektyrant. Τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο Χόιτε βαν Χόιτεμα, τη μουσική ο Λούντβιγκ Γκόρανσον ενώ στην παραγωγή ήταν ο Νόλαν και η σύζυγός του Έμα Τόμας για λογαριασμό της εταιρείας τους, Syncopy.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ