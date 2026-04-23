Ενώ η σχέση της Μαρίας και του Παύλου, μετά το αυθόρμητο φιλί τους, δοκιμάζεται από ενοχές, η έρευνα για τη μόλυνση του νερού συνεχίζεται με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. H Λένα και ο Γόης δημιουργούν προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και, άθελά τους, κανονίζουν ραντεβού μεταξύ τους. Η Μαρία καλεί τον Σταμάτη στο σπίτι, επειδή ακούει περίεργους θορύβους. Αυτός, της διηγείται τρεις σκοτεινές ιστορίες που σημάδεψαν στο παρελθόν το σπίτι της, κι εκείνη τρομαγμένη αναρωτιέται αν πρόκειται για συμπτώσεις ή για ένα σπίτι που κουβαλά τη δική του μνήμη.

Η δραματική σειρά της ΕΡΤ1, «Το Τελευταίο Νησί», σε σενάριο των Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, και με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών, μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.

Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στις 22:00

Επεισόδιο 17ο: «Συναντήσεις»

Η Μαρία και ο Παύλος έρχονται πιο κοντά μετά το αυθόρμητο φιλί της Μαρίας, όμως η παρουσία του Γιώργου και οι ενοχές της δημιουργούν αμηχανία. Παράλληλα, ο Παύλος συνεχίζει να διερευνά την πιθανή μόλυνση του νερού μαζί με τον Σταμάτη και τον Γιώργο, επισκεπτόμενος τα κτήματα του Ορέστη και της Δέσποινας. Η αντίδραση της Δέσποινας όταν τους βλέπει στα χωράφια της είναι αμυντική, ενώ η παρουσία της Στέλλας εντείνει τις υποψίες.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου βγαίνουν καθαρά, γεγονός που ανακουφίζει τον Σταμάτη, αλλά προβληματίζει τον Παύλο και τον Γιώργο, οι οποίοι αμφιβάλλουν για την ταχύτητα και την αξιοπιστία τους. Την ίδια στιγμή, η Στέλλα εξηγεί στη Δέσποινα τα επενδυτικά σχέδιά της, στα χωράφια με τα θαμμένα βαρέλια, χωρίς να δείχνει ανησυχία για πιθανό κίνδυνο.

Σε προσωπικό επίπεδο, η Λένα και ο Γόης, παρακινημένοι από τη Βασιλική και τον Στρατή, δημιουργούν προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών. Χωρίς να το γνωρίζουν, κανονίζουν ραντεβού μεταξύ τους στο Μεγαλόνησι. Η Δέσποινα πιέζει τον Σταμάτη για το θέμα των βαρελιών, ενώ ο Παύλος, για άλλη μια φορά, παλεύει ανάμεσα στο παρελθόν και ένα ενδεχόμενο μέλλον.

Επεισόδιο 18ο: «Το Σπίτι»

Η Μαρία καλεί μέσα στη νύχτα τον Παύλο και τον Σταμάτη, τρομαγμένη από ήχους που ακούει στο σπίτι. Ο Σταμάτης, με αφορμή το περιστατικό, αφηγείται τρεις ιστορίες που σημάδεψαν το παρελθόν του σπιτιού.

Η πρώτη αφορά σε μια οικογένεια καλλιτεχνών τη δεκαετία του ’90. Η μητέρα, απομονωμένη και ψυχικά πιεσμένη, φωτογραφίζει διαρκώς τον γιο της, διακρίνοντας μια «σκιά» πίσω του. Λίγο αργότερα, έρχεται μια τραγική κατάληξη και η οικογένεια εγκαταλείπει το νησί.

Η δεύτερη ιστορία σχετίζεται με εργολάβο που επιχείρησε να ανακαινίσει ριζικά το σπίτι. Συγκρούσεις, τεχνικά προβλήματα και ατυχήματα κορυφώνονται όταν ένας νεαρός εργάτης παγιδεύεται στο υπόγειο. Η αγοραπωλησία ακυρώνεται και το σπίτι μένει ξανά ακατοίκητο.

Η τρίτη ιστορία αφορά σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι ανδρών που εγκαθίσταται στο νησί για να ζήσει ανοιχτά τη σχέση του, αλλά έρχεται αντιμέτωπο με την εχθρική στάση των ντόπιων και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η Μαρία επηρεάζεται βαθιά, φοβούμενη μήπως η απομόνωση και το βάρος του παρελθόντος τη συντρίψουν, ενώ η αφήγηση του Σταμάτη αφήνει ανοιχτό το ερώτημα αν πρόκειται για συμπτώσεις ή για ένα σπίτι που κουβαλά τη δική του μνήμη.

Γενική υπόθεση:

Η σειρά αφηγείται την ιστορία του Παύλου, ενός ταλαντούχου απόφοιτου Ιατρικής, του οποίου η ζωή ανατρέπεται δραματικά έπειτα από την εμπλοκή του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο χάνει τη ζωή της η συμφοιτήτρια και σύντροφός του από τα μαθητικά τους χρόνια. Προσπαθώντας να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος και να βρει ξανά τον εαυτό του, ο Παύλος αφήνει πίσω του τα πάντα και χτίζει μια νέα ζωή ως γιατρός σε ένα μικρό, ακριτικό νησί.

Εκεί, η καθημερινή του επαφή με τους ανθρώπους του τόπου θα τον φέρει αντιμέτωπο με στοιχειωμένα μυστικά, απρόσμενες αποκαλύψεις και δυνατούς έρωτες, που θα διαταράξουν την ήσυχη και απομονωμένη ζωή του. Καθώς το παρόν μπλέκεται επικίνδυνα με το παρελθόν, ο Παύλος θα ανακαλύψει ότι όσα προσπαθείς να ξεχάσεις μπορούν να σε βρουν ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο σημείο…

Σκηνοθεσία: Φίλιππος Τσίτος

Σενάριο: Γιώργος Τελτζίδης, Κάτια Παπαϊωάννου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Καρανικόλας

Μουσική: Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου

Εκτέλεση παραγωγής: VIEW MASTER FILMS

Παραγωγοί: Γιώργος Κυριάκος, Κώστας Λαμπρόπουλος

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου (Παύλος), Δανάη Σκιάδη (Μαρία), Θοδωρής Αθερίδης (Σταμάτης), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Μάνος), Θανάσης Μπανούσης (Γιώργος), Παναγιώτα Παπαδημητρίου (Βασιλική), Ανδρέας Λαμπρόπουλος (Λάζαρος), Θάνος Αλεξίου (Πέτρος), Νίκος Μέλλος (Στρατής), Ελευθερία Κόμη (Λένα), Θάλεια Παπακώστα (Λίζα) και η Ναταλία Τσαλίκη.