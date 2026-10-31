Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς είχε θέσει ένα τελεσίγραφο στον Μάικλ Ντάγκλας όταν πρωτοξεκίνησαν να βγαίνουν.

Καλεσμένος στην εκπομπή The Graham Norton Show, ο 82χρονος ηθοποιός θυμήθηκε τη στιγμή που η 57χρονη σήμερα σταρ τον προειδοποίησε ότι, αν ήθελε να προχωρήσει το ειδύλλιό τους, έπρεπε πρώτα να… συμμορφωθεί και να σοβαρευτεί.

«Όταν τη φλέρταρα, μου ξεκαθάρισε: “Αν είναι να είμαστε μαζί, πρέπει να βάλεις τη ζωή σου σε τάξη”», αποκάλυψε ο ίδιος. «Εκείνη την περίοδο ήμουν διαζευγμένος και έβγαινα παράλληλα με διάφορες, οπότε αναγκάστηκα να τηλεφωνήσω σε πέντε γυναίκες για να διακόψω».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ πρωταγωνιστής είχε αναφερθεί ξανά στο τέλος αυτών των πέντε παράλληλων σχέσεων στην αυτοβιογραφία του, One Helluva Ride, που κυκλοφόρησε στις 6 Οκτωβρίου. Μετά τον χωρισμό του το 1995 από την πρώτη του σύζυγο, Ντιάντρα Λούκερ, ο Ντάγκλας διατηρούσε επαφές με γυναίκες που ζούσαν σε διαφορετικές πόλεις. Η Ζέτα-Τζόουνς, ωστόσο, απαίτησε απόλυτη αποκλειστικότητα.

«Της είπα: “Περίμενε λίγο εδώ, πρέπει να κάνω πέντε γρήγορα τηλεφωνήματα”. Κι εκείνη απόρησε: “Πέντε; Πρέπει να πάρεις πέντε τηλέφωνα;”», γράφει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του.

Πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου, πάντως, ο Ντάγκλας είχε αποκαλύψει ότι η σύζυγός του δεν το είχε διαβάσει ακόμα. Στα απομνημονεύματά του στέκεται επίσης στον προσωρινό χωρισμό τους το 2013 και την επανασύνδεσή τους την επόμενη χρονιά – μια εξέλιξη που ο ίδιος χαρακτήρισε στους The Sunday Times ως αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας: «Είμαστε μια χαρά. Βρισκόμαστε στην καλύτερή μας φάση», είχε δηλώσει.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ στη Γαλλία το 1998, αφότου ο Ντάγκλας την είδε στην ταινία Η Μάσκα του Ζορό. Γοητευμένος, ζήτησε αμέσως από τον εκπρόσωπο τύπου του να κανονίσει συνάντηση γνωριμίας. Ήδη από το πρώτο εκείνο τετ-α-τετ, ο πρωταγωνιστής του Ant-Man τόλμησε να της πει: «Ξέρεις κάτι; Εγώ θα γίνω ο πατέρας των παιδιών σου».

Η συνέχεια τον δικαίωσε: τον Αύγουστο του 2000 υποδέχτηκαν τον γιο τους, Ντίλαν (σήμερα 26 ετών), ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο εμβληματικό ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης. Η κόρη τους, Κάρις (σήμερα 23 ετών), γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2003.

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Τον περασμένο Νοέμβριο, η Ζέτα-Τζόουνς γιόρτασε την 25η επέτειο του γάμου τους δημοσιεύοντας νοσταλγικές φωτογραφίες, ανάμεσά τους ένα στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου τους και μία εικόνα από την πρώτη τους γνωριμία. «Σε αγαπώ σήμερα όσο και τότε. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου», έγραψε στη λεζάντα της η πρωταγωνίστρια του Chicago.

Πρόσφατα, σε δηλώσεις του στο περιοδικό PEOPLE, ο Ντάγκλας υπογράμμισε ότι το χιούμορ και η ουσιαστική επικοινωνία είναι τα στοιχεία που κράτησαν ζωντανό τον γάμο τους στο πέρασμα των δεκαετιών.

«Καταρχάς, η καλή αίσθηση του χιούμορ ποτέ δεν βλάπτει. Όπως και το να συζητάς τα πάντα ανοιχτά», ανέφερε, εξηγώντας πως στους καβγάδες τους αποφεύγουν απόλυτες εκφράσεις όπως «ποτέ» ή «πάντα» και προσπαθούν να μπαίνουν ο ένας στη θέση του άλλου. «Και πάνω απ’ όλα, πρέπει να περνάτε καλά».

Πηγή: people.com