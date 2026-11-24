Το Αθέατο Μουσείο είναι η επιτυχημένη δράση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που προβάλλει επιλεγμένες αρχαιότητες από τον κόσμο των αποθηκών.

Έπειτα από δεκάδες θαυμάσια αντικείμενα που αναδείχθηκαν έως τώρα, το Αθέατο Μουσείο παρουσιάζει «το τέλος του Μυκηναϊκού Κόσμου».

Πρόκειται για ένα μικρό σύνολο χάλκινων διπλών πελέκεων, ενός πολύτιμου σκεύους και ενός φονικού ξίφους από την μυκηναϊκή Ακρόπολη της Αθήνας. Τα αντικείμενα αυτά συγκροτούν μέρος ενός θησαυρού, όπως ονομάζεται στην αρχαιολογική ορολογία το σύνολο των πολύτιμων αντικειμένων που έχουν αποκρυβεί για λόγους ασφάλειας.

Ο Θησαυρός της Ακρόπολης χρονολογείται στον 12ο αι. π.Χ., δηλαδή στην περίοδο μετά από την κατάρρευση των κραταιών ανακτόρων και της μυκηναϊκής ειρήνης.

Η ανεύρεση του συνόλου των πολύτιμων χάλκινων αντικειμένων από την αρχαιολογική σκαπάνη το 1888, υποδεικνύει πως ο τελευταίος τους κάτοχος δεν επέστρεψε ποτέ για να τα ανασύρει.

«Το τέλος του Μυκηναϊκού Κόσμου» παρουσιάζεται στην Αίθουσα του Βωμού (αιθ. 34) από την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 έως τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2027.

Στις παρακάτω ημερομηνίες κατά τη διάρκεια της δράσης, αρχαιολόγοι του Μουσείου υποδέχονται τους επισκέπτες στον χώρο της έκθεσης και συνομιλούν μαζί τους για το χρονικό της κατάρρευσης των μυκηναϊκών ανακτόρων και για την εκτεταμένη οικονομική και κοινωνική κρίση που έπληξε σχεδόν όλα τα μεγάλα διοικητικά κέντρα της ανατολικής Μεσογείου, και σήμανε την αρχή του τέλους του Μυκηναϊκού Κόσμου και της ίδιας της Εποχής του Χαλκού.

Ημερομηνίες παρουσιάσεων:

13 και 27 Δεκεμβρίου 2026, 10 και 24 Ιανουαρίου 2027 ημέρα Κυριακή, ώρα έναρξης 13:00 και 16 και 30 Δεκεμβρίου 2026,13 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου 2027 ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 13:00.

Κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία από τις παρουσιάσεις.

Προϋπόθεση για την παρακολούθηση της δράσης είναι η προμήθεια εισιτηρίου και η δήλωση συμμετοχής είτε ηλεκτρονικά* είτε με την έγκαιρη προσέλευση.

* Για την ηλεκτρονική κράτηση θέσης είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού στις ψηφιακές υπηρεσίες του Μουσείου εδώ.

Όλες οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται στα ελληνικά.

213 214 4856, 2132144858, 2132144838

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www.namuseum.gr