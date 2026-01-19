H θρύλος της κάντρι Ντόλι Πάρτον τιμάται στην αμερικανική πολιτεία από την οποία κατάγεται με τη δική της ξεχωριστή ημέρα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, υπέγραψε απόφαση με την οποία καθιέρωσε επίσημα την 19η Ιανουαρίου «Ημέρα Ντόλι Πάρτον» προς τιμήν των 80ων γενεθλίων της, λέγοντας ότι η ζωή και η καριέρα της βασίλισσας της κάντρι είναι συνυφασμένες με τη «μουσική, τον πολιτισμό και την πλούσια ιστορία της πολιτείας.»

«Το ταλέντο και η γενναιοδωρία της έχουν αφήσει διαρκή επίδραση στον κόσμο», είπε ο Μπιλ Λι, προσθέτοντας ότι είναι «αυτό που αρμόζει να τιμάμε τα 80α γενέθλιά της γιορτάζοντας την αξιοσημείωτη κληρονομιά και την αφοσίωσή της στο Volunteer State».

Η υπερηφάνειά της για τις ρίζες της εκφράζεται στο «My Tennessee Mountain Home» του 1973, μια ωδή στην αγροτική παιδική της ηλικία σε ένα άλμπουμ. Στο ομότιτλο τραγούδι η Ντόλι Πάρτον αναπολεί απλές χαρές, όπως το να κάθεται στη βεράντα και να ακούει τον ήχο των γρύλων και αργότερα έγινε το τραγούδι για το θεματικό πάρκο Dollywood.

«Η γενναιοδωρία, η ταπεινότητα και η αφοσίωση της Ντόλι Πάρτον στη βελτίωση της ζωής των άλλων αποτελούν παράδειγμα των αξιών του Εθελοντικού Κράτους και αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους κατοίκους του Τενεσί και τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», έγραψε ο Μπιλ Λι στην απόφασή του.

Πριν από τη σημερινή επέτειο των γενεθλίων της, η Πάρτον κυκλοφόρησε την Παρασκευή μια νέα έκδοση του τραγουδιού «Light Of A Clear Blue Morning» του 1977, με τη συμμετοχή των Queen Latifah, Ρίμπα ΜακΕντάιρ, Λέινι Γουίλσον και της βαφτιστημιά της, Μάιλι Σάιρους για να τιμήσει την 50η επέτειο του τραγουδιού.

Η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, συγγραφέας και ηθοποιός δήλωσε ότι θα δωρίσει τα έσοδα από το τραγούδι και το συνοδευτικό μουσικό βίντεο στο πρόγραμμα έρευνας για τον παιδικό καρκίνο σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Νάσβιλ.

