Η μεγάλη περιοδεία, με την οποία το Θεσσαλικό Θέατρο γιόρτασε τα 50 χρόνια ιστορίας του, ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου στη Λάρισα, αφού πρώτα πραγματοποιήσει πέντε μοναδικές στάσεις στην Αθήνα.

Το αριστούργημα του Federico García Lorca «Ματωμένος Γάμος» σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη Κώστα Τσιάνου έρχεται την Κυριακή 6/9 στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη στον Βύρωνα, τη Δευτέρα 7/9 στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις Αχαρνές, την Τετάρτη 9/9 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγγος στον Κορυδαλλό, την Παρασκευή 11/9 στο Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» και την Κυριακή 13/9 στο Θέατρο Πέτρας της Πετρούπολης.

Στο εξαιρετικό καστ της παράστασης οι Νίκη Παλληκαράκη, Νίκος Αρβανίτης, Τζένη Καζάκου, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ντίνα Αβαγιανού, Αγγελική Λεμονή, Αστέρης Κρικώνης, Χριστίνα Βράκα, Δημήτρης Όντος και οι Αναστασία Βαγενά, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Γιώργος Βούντας, Δημήτρης Όντος, Παντελής Ψακίδης, πρωταγωνιστούν σε ένα ιστορικό ανέβασμα που σηματοδοτείται και από τα 90 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου Λόρκα.

Το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσιάζει για το αριστούργημα του Federico García Lorca «Ματωμένος Γάμος», σε μια χρονιά συμβολική, όπου τα 50 χρόνια του Θεάτρου συμπίπτουν με τα 90 χρόνια από τον θάνατο του δημιουργού. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Τσιάνος, τα σκηνικά και τα κοστούμια ο Γιώργος Ζιάκας, και τη μουσική συνθέτει ο Διονύσης Τσακνής.

Μια παράσταση που συνδέει την ιστορική διαδρομή του Θεσσαλικού Θεάτρου με τη διαχρονική δύναμη της σύγχρονης τραγωδίας μέσα από την έρευνα και την σκηνοθετική ματιά του Κώστα Τσιάνου.

Το έργο:

Ο «Ματωμένος Γάμος» του Federico García Lorca, εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην ισπανική ύπαιθρο, πραγματεύεται τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, τον γάμο, το χρήμα, την ιδιοκτησία που οδηγεί σε βεντέτα, τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών, σε έναν κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται αμείλικτα με το καθήκον και την παράδοση.

Είναι μια σύγχρονη τραγωδία με έντονο λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα. Στο έργο συνυπάρχουν διαλογικά και χορικά μέρη και αναδεικτνύει το υπερφυσικό στοιχείο (Σελήνη, Θάνατος, Φύση) ως καταλύτης της τραγικής κορύφωσης. Οι λαϊκές παραδόσεις και ο μύθος συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος, ο οποίος συνομιλεί άμεσα με την αρχαιοελληνική τραγωδία που ερευνά ο Κώστας Τσιάνος.

Η υπόθεση:

Σε μια κλειστή αγροτική κοινωνία, ένας γάμος ετοιμάζεται να ενώσει δύο οικογένειες. Η Νύφη υπακούει στις κοινωνικές επιταγές, ενώ μέσα της επιμένει ένας απαγορευμένος έρωτας. Η επιστροφή του Λεονάρντο, παντρεμένου και δεμένου με μια παλιά βεντέτα, οδηγεί στην ανατροπή. Την ημέρα του γάμου, το πάθος υπερισχύει του καθήκοντος και πυροδοτεί μια αλυσίδα εκδίκησης.

Η φυγή τους πυροδοτεί την καταδίωξη. Ο Γαμπρός, παγιδευμένος στον κώδικα τιμής και στις κοινωνικές επιταγές που τον περιβάλλουν, ακολουθεί τον δρόμο της εκδίκησης. Ο «Ματωμένος Γάμος» αφηγείται την αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από τη μοίρα του στο όνομα του έρωτα.

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