Μετά τη μεγάλη της επιτυχία, η παράσταση το «Καπλάνι της Βιτρίνας» έρχεται και τη νέα σεζόν για να αφηγηθεί στην Κεντρική Σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης τη συναρπαστική ιστορία του, που λατρεύτηκε από γενιές αναγνωστών. Την ιστορία του ανθρώπου προς την κατάκτηση της ελευθερίας του.

Μια παραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» για θεατές 5 ετών και άνω.

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα στις 26 Οκτωβρίου 2025, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης πέντε χρόνων από το θάνατο της συγγραφέως του έργου, Άλκης Ζέη.

Το «Καπλάνι της Βιτρίνας», έργο-σταθμός στη λογοτεχνία για παιδιά και εφήβους, έχει λάβει πλήθος διεθνών διακρίσεων, καθώς κυκλοφορεί σε 39 ξένες εκδόσεις, μεταφρασμένο σε 22 διαφορετικές γλώσσες, ενώ συμπλήρωσε πρόσφατα 60 χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία.

Λίγα λόγια για το έργο:

Καλοκαίρι. Η μαγική εποχή των παιδιών. Θάλασσα, παιχνίδι, εξερευνήσεις και ατέλειωτες νύχτες με μαγικές ιστορίες κάτω απo τ’ αστέρια. Μια παρέα παιδιών στο Λαμαγάρι της Σάμου, θα ζήσει μια περιπέτεια που θα αλλάξει τη ζωή τους για πάντα. Η δικτατορία του Μεταξά στις 4 Αυγούστου του 1936, θα οδηγήσει τα παιδιά να πάρουν μέρος σε μυστικές αποστολές για να βοηθήσουν τον ξάδερφο της Μέλιας και της Μυρτώς, τον Νίκο, που είναι φοιτητής και κινδυνεύει με φυλακή. Ο Νίκος κρύβεται στο Μύλο με το σπασμένο φτερό μέχρι να μπορέσει να διαφύγει στην Ισπανία που γίνεται εμφύλιος πόλεμος και να πολεμήσει για την Δημοκρατία. Όσο δύσκολα όμως κι αν είναι τα πράγματα τα παιδιά έχουν τη βοήθεια ενός τίγρη που βρίσκεται μέσα σε μια βιτρίνα στο σαλόνι του σπιτιού της Μέλιας και της Μυρτώς. Το Καπλάνι-όπως λένε τον τίγρη στη Σάμο- έχει την ικανότητα να ζωντανεύει μέσα από τις ιστορίες που τους διηγείται ο Νίκος και όταν χρειαστεί, με το δικό του μαγικό τρόπο να παίρνει μέρος στις δύσκολες αποστολές των παιδιών να τα βοηθάει και να τα προστατεύει.

Το καπλάνι της βιτρίνας είναι μια ιστορία για τη συναρπαστική πορεία που ακολουθούν όλα τα ζωντανά πλάσματα, άνθρωποι και ζώα, για να ζήσουν έτσι όπως είναι φτιαγμένα από την φύση: Ελεύθερα. Κι αυτό για να συμβεί πρέπει να υπάρχει δημοκρατία ακόμα κι αν χρειαστεί να παλέψουμε γι’ αυτήν. Για να μπορούμε κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε στην ερώτηση ΕΥ-ΠΟ; ή ΛΥ-ΠΟ; Να απαντάμε ΕΥ-ΠΟ! ΕΥ-ΠΟ!

Φωτογραφίες: Alex Kat, Ελίνα Γιουνλαλή

Σκηνοθεσία: Δήμητρα Λαρεντζάκη

Ηθοποιοί: Χριστίνα Βράκα: θεία Δέσποινα / Συγγραφέας – Μαρία Γκιώνη: Σταματίνα/ Πιπίτσα – Ειρήνη Ιωάννου – Παπανεοφύτου: Μυρτώ – Δήμητρα Καραγιώργου: Μέλια – Αγάπη Μουστρή: Άρτεμη /Καπλάνι / κα. Νομάρχου – Δημήτρης Όντος: ξάδερφος Νίκος / ο πρόξενος της Ολλανδίας – Τάσος Τυρογαλάς: Νόλης / ο Νομάρχης – Θανάσης Χαλκιάς : Παππούς / ο Δεσπότης.

Συγγραφέας: Άλκη Ζέη

Στην Κεντρική Σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης

Το βιβλίο «Tο καπλάνι της βιτρίνας» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.