Μια όμορφη μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Το Τραμ το τελευταίο…» πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου στο Θέατρο Ολύμπια, Δημοτικό Θέατρο «Μαρία Καλλάς» σε σκηνοθεσία και παρουσίαση του Μάκη Δελαπόρτα με πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της «Παναθηναϊκής» και του Συλλόγου Επιστημόνων Χαλανδρίου «Ο Ευριπίδης».

Το Θέατρο ήταν κατάμεστο από κόσμο που χειροκρότησε με ενθουσιασμό τους συντελεστές της παράστασης γιατί έδωσαν πάνω στη σκηνή τον καλύτερό τους εαυτό.

Απηύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας, ο Πρέοδρος του ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, η Πρόεδρος της Παναθηναϊκής κ. Μαρία Γιαννίρη και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων «Ο Ευριπίδης» κ. Ηλίας Ντάβαρης.

Έγινε απονομή τιμητικών διακρίσεων σε διακεκριμένους Έλληνες καλλιτέχνες όπως στον Ηλία Ανδριόπουλο, στον Λίνο Κόκοτο, στο Δημήτρη Μουζάκη και στο Λύκειο Ελληνίδων για τη μεγάλη τους συνεισφορά στον πολιτισμό.

Έγινε προβολή ενός πολύ ενδιαφέροντος film «Η Ελλάδα του ΄60», ενώ παρουσιάστηκαν θεατρικά, έμμετρα κείμενα που αφορούσαν στη δεκαετία του ΄60 του κ. Μάκη Δελαπόρτα και του κ. Στέλιου Παπαδόπουλου από τις ηθοποιούς κ. Μαίρη Ραζή και κ. Έφη Χαντζούλη.

Τραγούδησαν οι : Γεράσιμος Ανδρεάτος, Νάντια Καραγιάννη, Κωνσταντίνα, Νίνα Λοτσάρη, Πάνος Πετράκης, Σταύρος Σαλαμπασόπουλος.

Συμμετείχαν επίσης οι : Χριστίνα Γκόλια, Μαρίνα Κωνσταντινίδου, Δώρα Λοΐζου, Βαγγέλης Μαραζάκης, Μαρία Νικοθόδη, Κατερίνα Παπαδημητρίου και Jeannine. Special Guests: Κλειώ Δενάρδου και Γιάννης Ζουγανέλης, ενώ συμμετείχε φιλικά και ο κ. Γιώργος Κουβαράς.

Στο πιάνο έπαιξαν οι : Χάρης Μπούτσικας και Έλμα Καφετζιδάκη, ενώ μπουζούκι έπαιξε ο Κώστας Ντεγιρμεντζόγλου, φλάουτο η Χλόη Λάμπρου, βιολί ο Νικόλας Παπαϊωάννου, κιθάρα ο Δημήτρης Τέγος, κόντρα μπάσο ο Νίκος Χατζόπουλος και κρουστά ο Στέφανος Πάγκαλης.

Συμμετείχε η Χορωδία «Ηχοχρώματα υπό τη Δ/νση του κ. Δ. Μουζάκη και χόρεψε το Λύκειο Ελληνίδων ΠΤ Χορού Χαλανδρίου. Η είσοδος ήταν ελεύθερη.