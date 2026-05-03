Τα μουσικά βίντεο δεν είναι πια αυτό που ήταν κάποτε. Για χρόνια αποτελούσαν βασικό εργαλείο προώθησης ενός τραγουδιού, με δισκογραφικές να επενδύουν μεγάλα ποσά, επιδιώκοντας εκατομμύρια προβολές στο YouTube και τα αντίστοιχα έσοδα.

Μέσα από αυτή τη «μάχη» για το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, αναδείχθηκαν σκηνοθέτες που άφησαν ισχυρό δημιουργικό αποτύπωμα.

Σήμερα, με την κυριαρχία των streaming πλατφορμών όπως το Spotify και το Apple Music, η εμπορική βαρύτητα των βίντεο κλιπ έχει μειωθεί. Ωστόσο, αυτή η μετατόπιση άνοιξε τον δρόμο για πιο ελεύθερες και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις.

Πλέον, πολλά clips λειτουργούν ως αυτόνομα έργα, συχνά με κινηματογραφική αισθητική και αφήγηση που θυμίζει ταινία μικρού μήκους.

Ενδεικτικό της τάσης αυτής είναι το «Berghain» της Rosalia, που συγκέντρωσε δεκάδες εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγους μήνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται πως κινείται και ο Ρομέν Γαβράς, γιος του σπουδαίου Κώστα Γαβρά, όσον αφορά στο «Storm» του Σουηδού ράπερ Yung Lean, ο οποίος συμμετέχει στο project Gener8ion, μια πρωτοβουλία που έχει στόχο την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών. Πίσω από το συγκεκριμένο project βρίσκεται ο Γάλλος ράπερ Surkin, στενός συνεργάτης και φίλος του Γαβρά, με τον οποίο αποφάσισαν αυτή τη φορά να παρουσιάσουν κάτι ιδιαίτερα φιλόδοξο. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί, που στα social media κάνουν λόγο για μια μικρού μήκους ταινία με μουσική υπόκρουση, παρά για ένα συμβατικό μουσικό βίντεο.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα δυστοπικό σχολικό περιβάλλον στο Λιντς του 2034. Το σχολείο μόνο πρότυπο δεν θυμίζει: βία, εκφοβισμός, χρήση ουσιών και πλήρης απουσία ελέγχου, συνθέτουν μια σκοτεινή εικόνα νεανικής παρακμής.

Σε έναν τοίχο ξεχωρίζει η φράση «Τάξη Storm του 2024», λειτουργώντας σαν ειρωνικό σχόλιο για μια γενιά που μοιάζει να έχει χαθεί.

Ανάμεσα στις σκηνές που ξεχωρίζουν είναι εκείνη όπου ο Yung Lean βρίσκεται στο κέντρο ενός πλήθους συμμαθητών, καπνίζοντας, σε ένα πλάνο που θυμίζει ομαδική φωτογραφία. Η σκηνή, που μοιάζει να έχει γυριστεί σε ένα συνεχόμενο πλάνο (one-take), αποτυπώνει με ένταση το αίσθημα απομόνωσης και εσωτερικής σύγχυσης που συχνά χαρακτηρίζει την εφηβεία.

Δείτε το βίντεο: GENER8ION – STORM starring Yung Lean

Το επτάλεπτο βίντεο σημείωσε πάνω από 4,5 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μόλις οκτώ ημέρες στο YouTube, ενώ αποσπάσματα του κυκλοφορούν ευρέως στα social media, ενισχύοντας τη δυναμική του. Παράλληλα, διεθνή μέσα όπως το Esquire το έχουν ήδη ξεχωρίσει ως ένα από τα πιο δυνατά video clips της χρονιάς, τόσο για τη σκηνοθεσία όσο και για τη χορογραφική του προσέγγιση.

Την ίδια ώρα πολλά διεθνή μέσα, όπως το βρετανικό Esquire, το έχουν ήδη χαρακτηρίσει ως το βίντεο κλιπ της χρονιάς, αναγνωρίζοντας τη δυναμική του τόσο σε επίπεδο σκηνοθεσίας όσο και χορογραφίας. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το: «Δώστε τους ό,τι βραβείο υπάρχει» είναι το κορυφαίο σχόλιο κάτω από το βίντεο στο YouTube.