Στην Ιαπωνία, το βιβλίο του ψυχίατρου Hideki Wada με τίτλο «Breaking the Eighty Barrier» (Σπάζοντας το Φράγμα των Ογδόντα) εκδόθηκε πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία.

Από την κυκλοφορία του, το βιβλίο έχει πουλήσει πάνω από 500.000 αντίτυπα και οι ειδικοί προβλέπουν ότι θα γίνει μπεστ σέλερ, φτάνοντας το όριο του ενός εκατομμυρίου τους επόμενους μήνες.

Ο Δρ. Wada, 61 ετών, είναι κορυφαίος ειδικός στην υγεία των ηλικιωμένων. Έχει συμπυκνώσει την πλούσια εμπειρία του σε 44 κανόνες, αποκαλύπτοντας τα μυστικά για μια ήρεμη και πλήρη ζωή μετά τα 60.

Αυτοί οι κανόνες φαίνονται απλοί, αλλά περιέχουν βαθιά σοφία:

Περπατήστε κάθε μέρα.

Όταν είστε θυμωμένοι, αναπνεύστε βαθιά.

Συνεχίστε να κινείστε. Μην αφήνετε το σώμα σας να μένει στάσιμο.

Πίνετε νερό το καλοκαίρι, ακόμα κι αν το κλιματιστικό είναι ανοιχτό.

Μασάτε καλά την τροφή σας—το μυαλό λειτουργεί με το στόμα.

Η απώλεια μνήμης δεν προκαλείται από την ηλικία, αλλά από την αδράνεια.

Μην κάνετε υπερβολική χρήση φαρμάκων.

Μην προσπαθείτε να μειώσετε την αρτηριακή σας πίεση ή τα επίπεδα σακχάρου εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. • Η μοναξιά μπορεί να είναι ηρεμία, όχι απομόνωση.

Δεν είναι ντροπή να είσαι τεμπέλης.

Η άδεια οδήγησης δεν είναι υποχρεωτική στα γηρατειά.

Κάνε ό,τι αγαπάς και εγκατέλειψε ό,τι δεν σου αρέσει.

Μην κλειδώνεσαι στο σπίτι.

Φάε ό,τι σε κάνει ευτυχισμένο—λίγη αύξηση βάρους δεν είναι επιβλαβής.

Μην περνάς χρόνο με ανθρώπους που δεν σου αρέσουν.

Μην βλέπεις πολλή τηλεόραση.

Μην καταπολεμάς συνεχώς την ασθένεια. Μάθε να ζεις με αυτήν.

Η αισιοδοξία είναι το καλύτερο φάρμακο.

Τα φρούτα, το φως του ήλιου και ο καθαρός αέρας είναι πηγές ευτυχίας.

Μίλα για ό,τι έχεις στο μυαλό σου.

Αν χρειαστεί, άλλαξε γνώμη—δεν είναι πρόβλημα.

Το να σταματήσεις τη μάθηση είναι η αρχή των γηρατειών.

Απλώς να είσαι ευγνώμων είναι αρκετό—ένα χαμόγελο φέρνει καλή τύχη.

Τα γηρατειά δεν είναι βάρος, αλλά δώρο.

Ο Δρ. Wada μας υπενθυμίζει ότι η περίοδος μετά τα 60 δεν είναι το τέλος της ζωής, αλλά η αρχή της απλότητας και της γαλήνης. Αυτή είναι η εποχή που αρχίζουμε να βλέπουμε τη ζωή καθαρά και να γινόμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας.

Με λίγα λόγια:

Ζήστε απλά, κινηθείτε λίγο κάθε μέρα και χαμογελάστε περισσότερο. Αγκαλιάστε το σώμα σας και την ηλικία σας με αγάπη – και θα δείτε ότι η ευτυχία είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζατε.

Μοιραστείτε το αυτό με τους αγαπημένους σας, η σοφία δεν γνωρίζει ηλικία. Μην θαυμάζετε τους νέους: όλοι υπήρξαμε νέοι. Θαυμάστε τους ηλικιωμένους, έχουν δει τον κόσμο και έχουν βιώσει τη ζωή.

Θαυμάστε τους ηλικιωμένους που περνούν από δίπλα μου την αυγή: ψαράδες, συλλέκτες μανιταριών, ταξιδιώτες! Θαυμάστε αυτούς που εξακολουθούν να φροντίζουν τον εαυτό τους, τα μαλλιά τους, τα παπούτσια τους, τα προσεγμένα και κομψά ρούχα τους.

Θαυμάστε αυτούς που δεν χάνουν ποτέ τη χαρά τους στη ζωή, που βλέπουν τον εαυτό τους στα παιδιά και τα εγγόνια τους, που είναι γεμάτοι επιθυμία ακόμα και αφού έχουν μάθει τα πιο δύσκολα μαθήματα.

Μην θαυμάζετε τους νέους! Το να είσαι νέος είναι εύκολο. Θαυμάστε τους ηλικιωμένους που κατάφεραν να παραμείνουν για πάντα νέοι.