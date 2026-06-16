Το Βραβείο Ποίησης των Λογοτεχνικών Βραβείων του Αναγνώστη 2026 απονεμήθηκε στη Μαρία Κούρση για την ποιητική της συλλογή «Ο χρόνος σε τίτλους», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ηριδανός.

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί στις προηγούμενες σημαντικές βραβεύσεις της (Βραβείο του περιοδικού Χάρτης 2022 για το βιβλίο για παιδιά « Ο Μύθος του βασιλιά Ερυσίχθονα» και Βραβείο Λάμπρου Πορφύρα της Ακαδημίας Αθηνών 2023 για την ποιητική συλλογή «Εξόδιος Αέρας»), επιβεβαιώνοντας τη διαρκή και ουσιαστική παρουσία της στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Πρόκειται για ένα ενιαίο αφηγηματικό ποίημα μέσα σε ένα αποκαλυπτικό σκηνικό μιας δίκης. Αποτελείται από 59 αυτόνομα ποιήματα, που είναι μοιρασμένα σε τέσσερις ενότητες («Οκτώ τίτλοι κατηγορούνται», «Τίτλοι υπεράσπισης», «Τίτλοι κατηγορίας» και «Τίτλοι Αιθουσών»).

Σημαντικό ρόλο έχουν τα σχέδια του ζωγράφου Δημήτρη Σεβαστάκη στο εξώφυλλο και στο εσωτερικό του βιβλίου.

Μέσα στα ποιήματα περνούν μορφές ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Τις περισσότερες φορές αναφέρεται το όνομά τους, άλλες φορές το έργο τους, κάποιες φορές μένουν μόνο οι σκιές τους.

«Ο χρόνος σε τίτλους» έλαβε εξαιρετικές κριτικές και αποτελεί κορυφαία στιγμή του έργου της Μαρίας Κούρση.

Βιογραφικό

Η Μαρία Κούρση γεννήθηκε και σπούδασε στην Αθήνα. Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων. Έχει εκδώσει 18 βιβλία. Ποιήματά της έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά και ισπανικά. Είναι συντάκτρια και επιμελήτρια εκδόσεων. Για δέκα χρόνια δημιούργησε ένα Εργαστήρι Λογοτεχνίας στο οποίο και δίδαξε στο Λεόντειο Λύκειο.

Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνή φεστιβάλ Ποίησης και σε συνέδρια με θέματα Λογοτεχνίας. Ποιήματά της έχει μελοποιήσει ο Κώστας Λειβαδάς με ερμηνεύτρια τη Δήμητρα Γαλάνη στο cd με τίτλο «Από τον Ευριπίδη στη Μαρία Κούρση».

Κείμενά της διδάσκονται σε πανεπιστήμια του εξωτερικού κι έχουν ανθολογηθεί σε πολλά βιβλία και περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος έγραψε τα κείμενα στο βραβευμένο έργο «Cosmos: Πολιτισμική Ώσμωση – Μυθολογία και Τέχνη».