Τα δικαιώματα διανομής της νέας ταινίας της Αντζελίνα Τζολί, με τίτλο «Without Blood» εξασφάλισε η Brainstorm Media.

Το φιλμ βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλεσάντρο Μπαρίκο, ο οποίος συνεργάστηκε με τη χολιγουντιανή σταρ για τη μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη.

Πρωταγωνιστούν η Σάλμα Χάγιεκ Πινό και ο Νταμιάν Μπισίρ πλαισιωμένοι από τον Χουάν Μινουχίν Πατρίσιο Χοσέ και Αλφρέντο Ερέρα.

Η πλοκή διαδραματίζεται στον απόηχο μιας ανώνυμης πολεμικής σύγκρουσης. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία επιχειρεί να εξερευνήσει «παγκόσμιες αλήθειες γύρω από τον πόλεμο, το τραύμα, τη μνήμη και την επούλωση».

«Η ευκαιρία να με σκηνοθετήσει η Αντζελίνα Τζολί στην ταινία “Without Blood” ήταν μια βαθιά ενδιαφέρουσα εμπειρία. Η συναισθηματική της ευφυΐα και η έντονη ευαισθησία ζωντανεύουν μια ιστορία για το πώς οι πληγές που κουβαλάμε διαμορφώνουν αυτό που γινόμαστε και πόση δύναμη χρειάζεται για να συνεχίσουμε», δήλωσε η Σάλμα Χάγιεκ Πινό, η οποία είχε συνεργαστεί ξανά με την Τζολί το 2021 στο φιλμ «Eternals».

Και πρόσθεσε: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που αυτή η εντυπωσιακή ιστορία εκδίκησης, ενοχής και του μεγάλου δρόμου επιστροφής στην ίδια μας την ανθρωπιά, βρήκε τον δρόμο για τις αίθουσες».

Το «Without Blood» πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2024.

Η Τζολί βρίσκεται και στην ομάδα της παραγωγής όπως και οι Λορέντσο Μιέλι και Σιμόνε Γκατόνι. Το φιλμ αποτελεί συμπαραγωγή των Fremantle North America και The Apartment (εταιρεία του ομίλου Fremantle), σε συνεργασία με τις Jolie Productions και De Maio Entertainment.

Αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στις αμερικανικές αίθουσες στις 18 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ