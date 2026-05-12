Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κύφαντα το νέο αστυνομικό μυθιστόρημα του Τειρεσία Λυγερού «Το ξεκαθάρισμα».

Μια σειρά από φόνους καθηγητών πανεπιστημίου προβληματίζουν τον αστυνόμο Αντρέα Σεβαστιανό, ο οποίος πρέπει να ψάξει να βρει το νήμα που «δένει» όλα τα εγκλήματα, την ώρα μάλιστα που ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Τι σχέση μπορεί να έχει μια αποτυχημένη παρουσίαση διατριβής με τα εγκλήματα που διαδραματίζονται; Πώς εμπλέκεται ένας υποψήφιος διδάκτορας, που αποτυγχάνει να πάρει το διδακτορικό του, στην όλη υπόθεση; Ποια η βαθύτερη σχέση του με τους καθηγητές της επταμελούς επιτροπής του; Μέσα σε όλα αυτά ο Σεβαστιανός έρχεται αντιμέτωπος με τον εαυτό του, με το παρελθόν του, τη ρετσινιά του χουντικού, που κουβαλά λόγω του πατέρα του ο οποίος ήταν αστυνόμος κατά τη διάρκεια της επταετίας, και του αποτυχημένου γάμου του.

Σελίδες: 162, Τιμή: 14 ευρώ

Βιογραφικό

Ο Τειρεσίας Λυγερός πρωτοείδε το φως κάπου στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα τελευταία χρόνια τα περνάει στο Αιγαίο. Δεν έμαθε να επικοινωνεί με τους ανθρώπους και αρέσκεται στη συντροφιά των αστικών, τετράποδων αιλουροειδών. Έμαθε να περνάει τη ζωή του σε σκονισμένα γραφεία ανάμεσα σε βιβλία και χειρόγραφες σημειώσεις. Δεν ξέρει ποιο είναι το νόημα της ζωής και αρκείται στο να κοιτάζει το απέραντο, θαλασσινό τοπίο και να ακούει τα γουργουρίσματα των γάτων που κρύβονται στα βράχια.

Διατηρεί στο Facebook τη σελίδα Τειρεσίας Λυγερός-Δωρεάν Αστυνομική Λογοτεχνία: https://www.facebook.com/teiresiaslygeroscrime

Το 2017 εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ηριδανός το πρώτο του αστυνομικό μυθιστόρημα «Η μαύρη κάντιλακ» και ακολούθησε το 2021 το δεύτερό του, «Τα ίχνη του αίματος» από τις εκδόσεις Λιβάνη.

Το θεατρικό του έργο «Το ημερολόγιο ενός αποτυχημένου Συγγραφέα» ανέβηκε το 2019 στο θέατρο Επί Κολωνώ, στο πλαίσιο του Off-OffAthensTheatre Festival και το 2022 στο Θέατρο Δρόμος.

Εκδόσεις Κύφαντα

Εμμ. Μπενάκη 76, Αθήνα, 6978185057