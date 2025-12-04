Η Ιστορικός, Μαρία Ευθυμίου μίλησε για το υπερόπλο του Ελληνισμού.

Αυτό δεν είναι άλλο από την ελληνική γλώσσα.

Πιο συγκεκριμένα, η Ιστορικός μίλησε σε μία από τις εκδηλώσεις του Tedx Talks που ως θέμα είχε τον ελληνικό πολιτισμό.

«Η ελληνική γλώσσα είναι το υπερόπλο του ελληνικού πολιτισμού» υποστηρίζει η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Μαρία Ευθυμίου και είναι πράγματι σπουδαία τα λόγια της, ικανά να προβληματίσουν όλους εμάς που στην καθημερινότητα μας αντικαθιστούμε με ξένες λέξεις τις ελληνικές.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η σημαντική αυτή φράση που χρησιμοποίησε η Μαρία Ευθυμίου υποδηλώνει ότι η ελληνική γλώσσα αποτελεί ισχυρό μέσο για τη διατήρηση και προβολή του ελληνισμού.

Το «υπερόπλο» βασίζεται στην πλούσια ιστορία, τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία που έχουν μεταφερθεί μέσω της γλώσσας, καθιστώντας την βασικό πυλώνα της ελληνικής ταυτότητας.