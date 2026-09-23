Για 30η συνεχή χρονιά, το υπουργείο Πολιτισμού γιορτάζει και συμμετέχει ενεργά στον θεσμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ), από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Για το τρέχον έτος, το κοινό ευρωπαϊκό θέμα του εορτασμού είναι «Κληρονομιά σε κίνδυνο – αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός» (European Heritage Days 2026, Heritage at Risk: Revive, Resist, Reimagine).

Η θεματική επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τους ποικίλους κινδύνους που απειλούν τη φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με έντονες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πιέσεις σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Παράλληλα, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία αναστοχασμού για τη διαφύλαξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Οι προγραμματισμένες δράσεις διαφόρων φορέων ανά τη χώρα φωτίζουν μεταξύ άλλων τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μνημεία από τη φυσική φθορά, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα και τη διαχρονική τους αξία, καθώς και τους τρόπους διάσωσης και προστασίας τους. Αναδύονται, επίσης, θέματα όπως η σπουδαιότητα της διαγενεακής γνώσης, της προφορικής αφήγησης ιστοριών, της δύναμης της πολιτιστικής έκφρασης σε περιόδους κρίσης, ενώ έμφαση δίνεται και στην προστασία της γλωσσικής πολυμορφίας και τη διατήρηση εθίμων που συνδέονται με όψεις της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.

Η πλειονότητα των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία του κοινού. Προβλέπονται επιπλέον και ψηφιακές δράσεις (σε πραγματικό και μη χρόνο).

Οι ψηφιακές αυτές εκδηλώσεις, πέρα από τα ηλεκτρονικά μέσα των ίδιων των φορέων (ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα), θα φιλοξενηθούν και στις επίσημες σελίδες των ΕΗΠΚ στο Facebook https://www.facebook.com/EHDaysGR/ και στο Instagram https://www.instagram.com/ehpk_greece/.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο Δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του υπουργείου Πολιτισμού θα είναι ελεύθερη για το κοινό.