Το Aristophobia Nervosa της Lia Hide, διεκδικεί την απαιτητική κατηγορία Spoken Word/Poetry των 67ων GRAMMYs® 2025, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την παρουσία της ελληνικής γλώσσας στα GRAMMYs®.

Η δουλειά της Lia Hide, με τις ρίζες της στο avant-pop και το dark pop, μεταμορφώνει την ποίηση σε μουσικό τοπίο, φέρνοντας την αφήγηση και τον ήχο σε μια εύθραυστη αλλά εκρηκτική ισορροπία. Ο πρώτος ελληνόφωνος δίσκος της Αθηναίας τραγουδοποιού είναι ένα αλμπουμ μουσικά προκλητικό και σύνθετο ενώ αναμειγνύει dark pop, fusion και post-rock, δημιουργώντας ένα ηχητικό ταξίδι για τολμηρούς ακροατές.

Με 5 αγγλόφωνα άλμπουμ, μουσική για τον χορό και το θέατρο, αλλεπάλληλες περιοδείες στην Ευρώπη και εμφανίσεις στην Αμερική και πιο πρόσφατα στην Κίνα, η πολυβραβευμένη Lia Hide έχει ήδη χαράξει το δικό της αποτύπωμα κυρίως στο εξωτερικό έχοντας συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Κ.Βήτα, Die Krups, Kadebostany, Kovacs, Front242, the March Violets, Blak Uhuru, Karen Souza, Ida Nielsen, Zola Jesus, Tricky).

Το άλμπουμ κυκλοφορεί σε συνεργασία με το Institute for Experimental Arts.

Η Lia Hide θα εμφανιστεί στις 4 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ «η Μουσική είναι Γυναίκα» στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός.