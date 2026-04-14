Το ορθόδοξο Πάσχα γιορτάστηκε με λαμπρότητα και στο Χόλιγουντ, με τη συμμετοχή γνωστών προσωπικοτήτων, ανάμεσά τους ο Τομ Χανκς, η ελληνικής καταγωγής σύζυγός του Ρίτα Γουίλσον, η Νία Βαρντάλος και η Μελίνα Κανακαρίδη.

Οι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν στο Λος Άντζελες, όπου οι παρευρισκόμενοι τίμησαν τα πασχαλινά έθιμα τόσο μέσα στην εκκλησία όσο και σε εορταστικές εκδηλώσεις.

Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η ηθοποιός του «CSI New York», Μελίνα Κανακαρίδη, φαίνεται πως η ίδια μαζί με τον Τομ Χανκς σήκωσαν τον επιτάφιο της Αγίας Σοφίας στο Λος Άντζελες και χόρεψαν και τίμησαν τα έθιμα του Πάσχα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας αλλά και την Κυριακή του Πάσχα, οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν σε γιορτινό κλίμα, με μουσική, χορό και ένα μεγάλο πασχαλινό πάρτι. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε και η συγκέντρωση που διοργάνωσε η οικογένεια Gianopulos, συμβάλλοντας στο εορταστικό κλίμα.

Σε σχετική ανάρτησή της, η Μελίνα Κανακαρίδη εξέφρασε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για τη συμμετοχή της στους εορτασμούς, τονίζοντας τη σημασία της παράδοσης, της πίστης και της κοινής χαράς, ειδικά σε δύσκολες περιόδους.

Η ανάρτηση της Μελίνα Κανακαρίδη

«Χριστός Ανέστη! Ελπίζω όλοι όσοι γιόρτασαν το Ορθόδοξο Πάσχα χθες να είχαν μια υπέροχη και χαρούμενη μέρα! Ο φετινός εορτασμός ήταν εξαιρετικά ξεχωριστός – καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας – η απίστευτη τιμή να μεταφέρουμε τον Επιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή, το υπέροχο πασχαλινό πάρτι της οικογένειας Gianopulos μας!! Είναι αυτές οι στιγμές παράδοσης, πίστης και χαράς που μας βοηθούν να ξεπεράσουμε τις πιο δύσκολες στιγμές! Τόσο πέρα ​​από κάθε ευγνωμοσύνη!!”, έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός.