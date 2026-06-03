Για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, ο Βρετανός ηθοποιός χρειάστηκε να ρισκάρει. Όπως αποκάλυψε στο περιοδικό GQ, προκειμένου να εξασφαλίσει τον ρόλο του στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, αναγκάστηκε να κάνει μια εξαιρετικά αμήχανη συζήτηση με τη Sony Pictures και τον επικεφαλής της, Τομ Ρόθμαν.

Το πρόβλημα ήταν πρακτικό: τα γυρίσματα του ομηρικού έπους συνέπιπταν με εκείνα του «Spider-Man: Brand New Day».

«Είπα στον Κρις (Νόλαν): “Θέλω να κάνω αυτή την ταινία, αλλά αν πρόκειται να την κάνω, θα πρέπει να ενημερώσω τη Sony και να κάνω μια πολύ άβολη συζήτηση”», εξομολογήθηκε ο Χόλαντ.

Το παρασκήνιο της συμφωνίας με τη Sony

Τελικά, το στούντιο πείστηκε και δέχτηκε να καθυστερήσει την παραγωγή του Spider-Man. Η απόφαση αυτή, ωστόσο, δεν πάρθηκε τυχαία, αλλά βασίστηκε σε έναν πολύ συγκεκριμένο παράγοντα.

Η φήμη του Κρίστοφερ Νόλαν ως εγγύηση

Ο λόγος που η Sony υποχώρησε ήταν η απόλυτη εμπιστοσύνη στον επαγγελματισμό του σκηνοθέτη. Ο Νόλαν φημίζεται στο Χόλιγουντ για την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων του.

«Ξέρουν ότι όταν λέει πως μια ταινία δεν θα καθυστερήσει, το εννοεί. Με οποιονδήποτε άλλον σκηνοθέτη, η κουβέντα θα είχε εξελιχθεί πολύ διαφορετικά», εξήγησε ο ηθοποιός. Ο Νόλαν δικαίωσε τις προσδοκίες, τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν στην ώρα τους και ο Χόλαντ είχε ένα κενό δύο εβδομάδων ανάμεσα στα δύο πλατό.

Δύο μεγάλες πρεμιέρες σε δεκαπέντε ημέρες

Η στρατηγική αυτή απόφαση φέρνει τώρα ένα μοναδικό κινηματογραφικό double-bill στις αίθουσες, καθώς οι δύο ταινίες θα κυκλοφορήσουν σχεδόν μαζί το καλοκαίρι.

Το χρονοδιάγραμμα των προβολών

16 Ιουλίου: Πρεμιέρα για την «Οδύσσεια» στις ελληνικές αίθουσες.

30 Ιουλίου: Το «Spider-Man: Brand New Day» παίρνει τη σκυτάλη.

Ένα νέο κεφάλαιο για τον ηθοποιό

Για τον Χόλαντ, ο οποίος υποδύεται τον Τηλέμαχο, η εμπειρία αυτή ήταν σταθμός για την καριέρα του: «Ήταν η καλύτερη και πιο μοναδική εμπειρία που είχα ποτέ σε πλατό. Νιώθω ότι ξεκινάει ένα επόμενο κεφάλαιο στη ζωή μου, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά, έχοντας πλέον μια νέα οπτική για το πού θέλω να βαδίσω στο Χόλιγουντ».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ