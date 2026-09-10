Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Warner Bros. το τελευταίο επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Digger», με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

Η φιλόδοξη παραγωγή η οποία περιγράφεται ως «μια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων», αποτελεί το πρώτο αγγλόφωνο εγχείρημα του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη, Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου μετά το «The Revenant». Για τις ανάγκες του ρόλου, ο Κρουζ πραγματοποιεί μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις στην καριέρα του καθώς ενσαρκώνει τον Digger Rockwell έναν πανίσχυρο μεγιστάνα πετρελαίου από το Τέξας με βαριά προφορά, κοιλιά και αραιά λευκά μαλλιά του οποίου η εταιρεία ενδέχεται να προκάλεσε μια οικολογική καταστροφή ικανή να πυροδοτήσει μέχρι και πυρηνικό πόλεμο.

Σε πρόσφατη εκδήλωση ο σταρ δήλωσε για τον σκηνοθέτη: «Ήρθε να με βρει, νομίζω πριν από επτά χρόνια περίπου, καθώς το δημιουργούσε και μετά απλά δουλέψαμε μαζί πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι όταν δείτε το «DIGGER», [θα διαπιστώσετε] το επίπεδο της λεπτομέρειας, τη δεξιοτεχνία, τα πολλαπλά στοιχεία δημιουργίας αυτής της ταινίας…δεν έχει ξανακάνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν, αλλά ούτε κι εγώ».

Δείτε το τρέιλερ:

Σύμφωνα με το Deadline, o Τζον Γκούντμαν υποδύεται τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος ικετεύει τον χαρακτήρα του Κρουζ να μαζέψει το χάος που προκάλεσε.

Οι Ριζ Αχμεντ, Σάντρα Χιούλερ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Τζέσι Πλέμονς, Σόφι Γουάιλντ και Έμα Ντ’ Αρσι, συμπληρώνουν το καστ.

Το σενάριο υπογράφει ο σκηνοθέτης μαζί με τους Αλεξάντερ Ντινελάρις, Νίκολας Τζιακομπόνε και Σαμπίνα Μπέρμαν.

Η ταινία γυρίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε διάστημα έξι μηνών σε φορμά VistaVision ενώ για τις ανάγκες της παραγωγής ο Γκονσάλες Ινιάριτου συνεργάστηκε ξανά με τον βραβευμένο με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας του «The Revenant», Εμανουέλ Λουμπέζκι.

To «Digger» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ