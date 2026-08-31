Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη εμφάνιση του Cole Trickle στη μεγάλη οθόνη, ο Τομ Κρουζ ετοιμάζεται να επιστρέψει στον κόσμο των αγώνων ταχύτητας. Το «Days of Thunder 2» βρίσκεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης και η νέα ταινία της Paramount Pictures απέκτησε ένα ακόμη σημαντικό όνομα στο καστ: την Αν Χάθαγουεϊ.

Την παρουσία της ηθοποιού στην παραγωγή επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Κρουζ μέσα από τα social media. Ο ηθοποιός μοιράστηκε μια κοινή φωτογραφία με τη Χάθαγουεϊ, αλλά και ένα σύντομο βίντεο, με ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο NASCAR στη Ντεϊτόνα να βρίσκεται στο φόντο.

Η συνέχεια της ταινίας του 1990 έχει ήδη αποκτήσει ημερομηνία κυκλοφορίας. Το «Days of Thunder 2» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Ιουνίου 2028, με την παραγωγή να έχει σχεδιαστεί εξαρχής για κινηματογραφική προβολή υψηλών προδιαγραφών. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν ειδικά για IMAX, ενώ η ταινία θα κυκλοφορήσει επίσης σε Dolby Cinema, 4DX και άλλα premium φορμάτ, σύμφωνα με το Deadline.

Στην καρέκλα του σκηνοθέτη θα βρίσκεται ο Τζόναθαν Λεβίν, ενώ ο Κρουζ θα επιστρέψει στον ρόλο που ενσάρκωσε στην πρώτη ταινία. Ο Cole Trickle, ο φιλόδοξος οδηγός που είχε βάλει στόχο την κορυφή του NASCAR και τη νίκη στο Daytona 500, θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της ιστορίας.

Ο ηθοποιός δεν θα έχει μόνο πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα παραγωγή. Θα συμμετέχει και στην παραγωγή της, μαζί με τους Τζέρι Μπρουκχάιμερ και Τόμι Χάρπερ. Το σενάριο του sequel έχει αναλάβει ο Γουίλ Στέιπλς.

Οι πληροφορίες για την πλοκή παραμένουν περιορισμένες, καθώς η Paramount δεν έχει αποκαλύψει ακόμη την ιστορία που θα ξετυλιχτεί στη δεύτερη ταινία. Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι η Χάθαγουεϊ θα κινηθεί μέσα στον κόσμο των αγώνων, καθώς ο χαρακτήρας της θα συνδυάζει δύο ιδιότητες: θα είναι ιδιοκτήτρια ομάδας αλλά και μηχανικός.

Η επιστροφή του franchise φέρνει ξανά στο προσκήνιο το «Days of Thunder», που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1990. Η ταινία είχε τη σκηνοθετική υπογραφή του Τόνι Σκοτ και αποτέλεσε τη δεύτερη συνεργασία του με τον Τομ Κρουζ, μετά το «Top Gun» του 1986.

Στην πρώτη ταινία, ο Κρουζ υποδύθηκε έναν νεαρό και ιδιαίτερα φιλόδοξο οδηγό που επιχειρεί να καθιερωθεί σε έναν από τους πιο απαιτητικούς χώρους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η διαδρομή του Cole Trickle δεν ήταν μόνο αγωνιστική, καθώς οι προσωπικές και επαγγελματικές συγκρούσεις που αντιμετώπισε δοκίμασαν τις αντοχές του στην προσπάθειά του να φτάσει στην κορυφή.

Το σενάριο εκείνης της ταινίας είχε γράψει ο Ρόμπερτ Τάουν, ενώ τη μουσική είχε συνθέσει ο Χανς Ζίμερ. Στο box office των ΗΠΑ η παραγωγή συγκέντρωσε 82,6 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι παγκόσμιες εισπράξεις της ανήλθαν στα 157,9 εκατομμύρια δολάρια.

Το «Days of Thunder» συνδέθηκε, πάντως, και με μια σημαντική προσωπική στιγμή στη ζωή του Κρουζ. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής γνώρισε τη Νικόλ Κίντμαν. Οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν και έμειναν μαζί για 11 χρόνια, ενώ η επαγγελματική τους συνεργασία συνεχίστηκε αργότερα σε δύο ακόμη ταινίες: το «Far and Away» του Ρον Χάουαρντ και το «Eyes Wide Shut» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ.

Η ίδια η ιδέα πίσω από την ιστορία του «Days of Thunder» είχε ξεκινήσει από τον Τομ Κρουζ, ενώ την παραγωγή της πρώτης ταινίας είχαν αναλάβει ο Ντον Σίμπσον και ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ.

Για την Αν Χάθαγουεϊ, η συμμετοχή στο sequel έρχεται σε μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο της καριέρας της. Η ηθοποιός έχει μπροστά της μια σειρά από πρωταγωνιστικές εμφανίσεις, μεταξύ άλλων στις ταινίες «Mother Mary», «The Devil Wears Prada 2», «Οδύσσεια» και «The End of Oak Street».

Επόμενος σταθμός της θα είναι το ψυχολογικό θρίλερ «Verity», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Οκτώβριο.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ