Ο Τομ Κρουζ σε ανάρτησή του στο X, αποκάλυψε τον τίτλο και την αφίσα της νέας του ταινίας, σε σκηνοθεσία Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, ενώ η Warner Bros. έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες.

Πρόκειται για το «Digger», «μια άγρια κωμωδία» όπως τη χαρακτήρισε στις Κάννες, ο βραβευμένος με Όσκαρ Μεξικανός σκηνοθέτης.

is DIGGER: “Let’s f***ing go!” Only in theaters October 2026. pic.twitter.com/iaHhvTgeCq — Tom Cruise (@TomCruise) December 18, 2025

Στο πλευρό του σταρ πρωταγωνιστούν οι Σάντρα Χιούλερ, Τζέσι Πλέμονς, Ριζ Άχμεντ, Σόφι Ουάιλντ, Έμα Ντ’ άρσι και Τζον Γκούντμαν. Το σενάριο φέρει τις υπογραφές του Ινιάριτου και των συν-σεναριογράφων του «Birdman», Αλεξάντερ Ντινελάρις, Νίκολας Τζιακομπόνε και Σαμπίνα Μπέρμαν.

Σύμφωνα με το σλόγκαν της αφίσας, πρόκειται για μια «κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων». Η πλοκή επικεντρώνεται στον Digger Rockwell, τον «πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο», ο οποίος επιδίδεται σε έναν αγώνα δρόμου για να αποδείξει ότι μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα, προτού η καταστροφή που ο ίδιος προκαλέσει, φέρει τον όλεθρο.

Η ταινία που δημιουργήθηκε με τον προσωρινό τίτλο «Judy», ολοκλήρωσε τα γυρίσματα μετά από έξι μήνες παραγωγής, στο Λονδίνο. Αποτελεί την πρώτη συνεργασία του σκηνοθέτη με τον Αμερικανό σούπερ σταρ του «Mission: Impossible». Στο σύντομο teaser της Warner Bros. ο Κρουζ εμφανίζεται λίγο ατημέλητος να χορεύει φορώντας καουμπόικες μπότες και κρατώντας ένα φτυάρι.

Το «Digger», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Οκτώβριο του 2026, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Δείτε το τρέιλερ:

Η αφίσα της ταινίας

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ