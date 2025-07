Ο Τομ Κρουζ εντοπίστηκε ανάμεσα σε χιλιάδες θαυμαστές που παρακολούθησαν την πρώτη sold-out συναυλία επανένωσης των Oasis στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

Η παρουσία του στη συναυλία θεωρείται έκπληξη, καθώς το συγκρότημα κάποτε επιτέθηκε στον ηθοποιό, στο ροκ ντοκιμαντέρ του 2007, «Lord Don’t Slow Me Down».

Στην ταινία, που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας των Oasis «Don’t Believe the Truth, τα αδέρφια Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ επιτέθηκαν στον Τομ Κρουζ κατά τη διάρκεια μιας χαρακτηριστικά άβολης στιγμής στα παρασκήνια. «Είναι λίγο **** και δεν έχει εμφανιστεί σε ούτε μία καλή ταινία σε όλη του την καριέρα» αστειεύτηκε ο Νόελ, με τον Λίαμ να προσθέτει: «Μισώ τον Τομ Κρουζ. ****. Αυτόν και τον (ποδοσφαιριστή) Μάικλ Όουεν» ανέφερε.

Liam and Noel Gallagher on how they hate Tom Cruise 😂 #OasisLive25 https://t.co/FRUXPkxL54 pic.twitter.com/jVpUQXtyQD

Παρά την έντονη κριτική, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία επίμονη εχθρότητα. Το 2009, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Τομ Κρουζ απάντησε παιχνιδιάρικα στα σχόλια όταν συναντήθηκε με τον Λίαμ Γκάλαχερ σε ένα ξενοδοχείο στο Βερολίνο. Ο ηθοποιός φέρεται να υπενθύμισε στον Λίαμ Γκάλαχερ ότι στο ίδιο ντοκιμαντέρ είχε επίσης επαινέσει την ταινία του 1988 «Cocktail» στην οποία πρωταγωνίστησε. Η συνάντηση φέρεται να έληξε με τους Τομ Κρουζ και Λίαμ Γκάλαχερ να δίνουν τα χέρια και να χωρίζουν με καλές συνθήκες. Η περιοδεία επανένωσης του συγκροτήματος ξεκίνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Κάρντιφ και έχει ήδη προσελκύσει πλήθος διάσημων. Ο Cruise παρακολούθησε την πρώτη συναυλία στο Γουέμπλεϊ στις 25 Ιουλίου, όπως φαίνεται σε μια φωτογραφία που δημοσίευσε η διάσημη πρωτοπόρος των ντραμς και μπάσου, Goldie.

Goldie posted this picture on Instagram with Tom Cruise at Oasis’ gig in Wembley yesterday. pic.twitter.com/pYELYETlk3

— Latest Oasis News (@scyhodotcom) July 26, 2025